Sledujte Fight Club #495 o nákupu Zenimaxu a Bethesdy Microsoftem a nedostatku PS5

23. 9. 2020 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Microsoft se tenhle týden postaral o pořádný poprask, když oznámil akvizici firmy ZeniMax za 7,5 miliardy dolarů. Tahle firma má pod palcem Bethesdu, tedy vydavatele stojícího za hrami jako Doom, Dishonored a především The Elder Scrolls nebo Fallout.

Od nového přírůstku do rodiny Microsoftu si firma slibuje rozšíření svého portfolia v rámci her pro Game Pass, který nedávno oslavil 15 milionů předplatitelů. Jaké následky to ale bude mít pro herní trh jako takový? Znamená to, že tituly od Bethesdy budou do budoucna exkluzivně jen pro Xbox a PC? Porazí Microsoft svými nákupními horečkami Sony? A co vůbec vyprodaná konzole PlayStation 5?

To všechno budeme řešit v novém dílu Fight Clubu. Svoje dotazy jako vždycky můžete během živého vysílání posílat do chatu na našem YouTube, případně je poslat na náš mail podcast@games.cz.