LongPlay Mount & Blade II: Bannerlord: První krůčky nájezdníka

Windows

- Video autor: Redakce Games.cz

Co je v životě nejlepší? Rozdrtit své nepřátele, hnát je před sebou a slyšet nářek jejich žen. A to všechno ze svého obýváku, pracovny, nebo kde vlastně máte počítač. Mount & Blade II: Bannerlord je tady, i když jen v early accessu, a my jsme se rozhodli splnit slib, že si dáme hned první pátek po vydání pořádný LongPlay.