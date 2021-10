21. 10. 2021 13:45 | Video | autor: Redakce Games.cz

V sedmém díle našeho LongPlay The Last of Us: Part II jsme s Ellie uzavřeli třetí den v Seattlu výpravou do akvária a odbyli si setkání s Owenem a Mel. Abby ale tuhle křivdu nenechá jen tak, takže nás čeká velmi vypjaté setkání v divadle.

Osmý, ale ve skutečnosti už sedmnáctý díl našeho LongPlaye série The Last of Us můžete sledovat živě na našem YouTube od 14:00, kdy ve studiu zasedne dnes hrající Šárka a komentující Pavel. Těšíme se na viděnou!