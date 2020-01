Ze stolu na počítače se vydrápala figurková karetka Warhammer Underworlds: Online

- Deskové hry Autor: Patrik Hajda

Age of Sigmar je momentálně tím nejméně zastoupeným Warhammerem na poli videoher. Her ze světa původní fantasky a čtyřicítky vzniká do roka víc než dost, ale Sigmar se ještě pořádně nerozjel. Nicméně jedna z jeho prvních adaptací by klidně mohla strčit do kapsy kdejaké pokusy ostatních univerz. Výborný Warhammer Underworlds už od začátku volá po digitalizaci a naštěstí byl vyslyšen. celý článek