Už v létě se vrátíte do Dunwallu ve stolním RPG Dishonored

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Bethesda si zjevně pochvaluje spolupráci se studiem Modiphius Entertainment a pověřila jeho šikovné tvůrce úkolem, který potěší všechny příznivce klasických her na hrdiny. Za půl roku se jeden z vaší skupinky stane „pánem jeskyně“ a provede všechny ostatní světem plným zabijáků. Chystá se stolní RPG Dishonored.

Spolupráce Bethesdy s Modiphius Entertainment již nese své plody. Začalo to figurkovou deskovkou Fallout: Wasteland Warfare, ve které se hráči postaví proti sobě v rolích přeživších a mutantů na plánu bez políček, kde se k pohybu používají měřidla a k útoku kostky. Další v pořadí bylo stolní RPG ze světa Falloutu a v březnu konečně vyjde očekávaná figurková deskovka The Elder Scrolls: Call to Arms, která vychází ze zmíněné deskovky Fallout.

Logickou cestou bychom se měli dočkat i RPG ze světa Tamrielu, ale Modiphius dali přednost světu Dishonored. Jimi připravovaná Dishonored: Roleplaying Game bude stát na jejich zaběhnutém systému 2d20, který využívají hry jako Conan: Adventures in an Age Undreamed Of a Star Trek Adventures.

Nicméně půjde o jeho novou verzi, která má být zjednodušená a umožnit hráčům pustit se rychleji do akce. S tím pomůže i mini kampaň The Oil Trail o čtyřech dějstvích, která vás zasvětí do světa hry a jejích mechanismů.

Na 300 stranách knihy s pevnou vazbou se dočtete vše potřebné o světě jako takovém, naučíte se, jak hrát za různé typy postav a kdo budou vaši protivníci. S vývojem RPG pomáhá Harvey Smith, který byl jedním z kreativních ředitelů počítačové hry.

Modiphius zároveň sehnal scenáristy a umělce se zkušenostmi z předlohy, aby se stolní RPG příliš nevzdálilo výtvarnému a vyprávěcímu stylu. O pravidla se postará Nathan Dowdell se zkušenostmi z výše zmíněných her běžících na 2d20.

Dishonored: Roleplaying Game vyjde v průběhu léta, a kromě knížky si budete moct přikoupit tematické kostky, karty a další doplňky dotvářející atmosféru. Ale pro plnohodnotné zahrání hry vám stačí jedna knížka.