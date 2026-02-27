Únorové recenze na Games.cz: Kočky, Kratos a Romeo

V únoru se herní průmysl pořád pomalu probouzel, ale pravděpodobně se během něj vyrojil titul, který bude figurovat ještě ve výběrech toho nejlepšího za rok 2026 na jeho konci. Ať už patříte k fanouškům samurajských soubojů, milovníkům hororu, nebo zkrátka a jednoduše hledáte hru o křížení koček, tratit nebudete. Pojďme se tedy podívat, jakých kvalit dosáhly a zda stojí za to je vyzkoušet.
Highguard – 5/10
„Highguard přichází s originálním konceptem, ale nedokáže ho zpracovat tak dobře, jak by bylo potřeba. Hezké, ale mrtvé mapy, zbytečná první fáze a slabý balanc zbraní i hrdinů ho stahují dolů. V sehrané trojici sice nabídne adrenalinové a taktické přestřelky, jenže v ničem vyloženě neexceluje. Herní mód umí rychle omrzet a dohromady tvoří zcela zapomenutelný zážitek, jakých už tu byly desítky,“ soudí ve své recenzi Michal Krupička.
Nioh 3 – 9/10
„Nioh 3 není bez chyb – mohl by být rozsáhlejší, nabídnout víc typů zbraní a pestřejší bestiář. Přesto jde o nejzábavnější soulslike od Elden Ringu. Přepínání mezi samurajem a nindžou dává soubojům novou hloubku a možnost upravit si bojový styl k obrazu svému funguje skvěle. Chytře navržený otevřený svět pak podporuje průzkum bez narušení tvrdé, ale férové obtížnosti. Pro fanoušky série i žánru je to jasný vrchol trilogie,“ chválí ve své recenzi Michal Krupička.
Mewgenics – 10/10
„Mewgenics jsou taktickým RPG, které se jen tváří roztomile, ale ve skutečnosti pod vrstvou mňoukání skrývá bezprecedentně hluboký, brutálně návykový a kreativně nezkrotný systém, který vás odměňuje za experimentování, toleruje selhání a s radostí rozbíjí vlastní pravidla. Nabízí téměř nekonečné množství kombinací, neustálé překvapení i pocit, že hrajete něco, co se odmítá opakovat a podbízet. Klidně vás pohltí na stovky hodin, aniž by kdy působila vyčerpaně nebo samoúčelně, a zároveň s lehkostí posouvá celý žánr o notný kus dál. Pokud existuje moderní zlatý standard taktických roguelite RPG, jmenuje se Mewgenics,“ vyzdvihuje kočičí eugeniku do nebes Jakub Malchárek.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 8/10
„Yakuza Kiwami 3 je odvážnou předělávkou nejrozporuplnějšího dílu série, která místo škrtání vysmívané pasáží staví na odiv. Modernizovaný soubojový systém a hromada vedlejšího obsahu drží krok s dnešními standardy, i když je inovuje jen minimálně. Jako celek jde o přístupnější a dramaturgicky silnější verzi třetího dílu – a zároveň o jednu z nejosobnějších kapitol Kirjúova příběhu, kterou se pro pochopení těch pozdějších vyplatí neminout,“ říká ve své recenzi Šárka Tmějová.
Romeo is a Dead Man – 8/10
„Netradiční akční hra, která velmi chaoticky tančí v rytmu bizarního stylu Góičiho Sudy. Není bezchybná, není příčetná, nemá koherentní děj, který by vám nabídl velké emoční uspokojení, ale je prostě dobrá a jiná,“ pokyvuje uznale ve své recenzi Aleš Smutný.
Disciples: Domination – 7/10
„Domination sice od Liberation příběhově dělí patnáct let, ale herně téměř nic. Pokud vás bavil první díl nových Disciples, užijete si i druhý. Souboje jsou časem lehce monotónní, ovšem pořád zábavné. Příběh není špatný, ale rozhodně ne excelentní. Přesto se nedá říct, že by hra dělala něco vyloženě špatně. Pokud hledáte RPG s taktickými souboji v temném fantasy světě, rozhodně za investici těch několika desítek hodin stojí,“ píše ve své recenzi Michal Krupička.
High on Life 2 – 7/10
„High on Life 2 je oproti předchůdci jednoduše lepší skoro ve všem: pořád je to barevná, vulgární a ukecaná sci-fi halucinace, jenže tentokrát pod skořápkou konečně tepe fakt dobrá střílečka, která má tempo, nápady a díky skateboardu i zábavnou akci. I přes únavně natahované kecací pasáže a humor, který ne každému sedne, jsem se těch zhruba čtrnáct hodin nepokrytě bavil a odcházel s pocitem, že komediální akce od Squanch Games efektivně polechtala bránici,“ směje se Jakub Malchárek.
Reanimal – 8/10
„Reanimal je hororová jednohubka plná esence, díky které byly první Little Nightmares tak skvělou hrou. Kryptický příběh plný podivných výjevů z nočních můr dokáže rezonovat a nedá vydechnout až do samotného konce, kdy si u titulků říkáte, co se to sakra stalo. Scény samotné stojí za to, od kamery přes světla až po zvuk. Tarsier Studios se přitom nutně nesnažili přijít s vyloženě něčím novým, ale ukázali, kam se za ty roky zvládli posunout v tom, v čem excelují,“ soudí v recenzi Michal Krupička.
God of War: Sons of Sparta – 6/10
„Definice obyčejnosti. Sons of Sparta jsou neurážlivou, až příliš opatrnou odbočkou, která nevybočuje z žánrových kolejí metroidvanie, natož ze stínu slavného jména. V silné konkurenci působí zaměnitelně a schází jim odvaha udělat cokoliv originálně. Neurazí, nenadchnou, řemeslně na nich není nic vyloženě špatně, ale ani výjimečné,“ krčí rameny Šárka Tmějová.
Resident Evil Requiem – 9/10
„Resident Evil Requiem je velkolepý návrat hororové legendy, který sice balancuje mezi čistokrevným survivalem a akcí a ne všechny jeho nápady fungují stejně dobře, ale jako celek představuje špičkově zpracovaný, audiovizuálně ohromující a mimořádně zábavný blockbuster, jenž potvrzuje, že Capcom má svou vlajkovou sérii pevně v rukou. Přes drobné výhrady jde o fantastickou hororovou jízdu, která se jen těsně míjí s absolutním vrcholem série,“ chválí ve své recenzi Jakub Malchárek.