Účastním se prvního česko-slovenského turnaje v Heroes of Might and Magic: Olden Era

Když jsem v půlce května čirou náhodou narazil na první česko-slovenský turnaj v mých milovaných Heroes of Might and Magic: Olden Era, neváhal jsem zapsat své jméno na soupisku ani minutu. „Hele, aspoň by z toho mohl být dobrý článek,“ byla zpočátku má hlavní motivace.
Máme po prvním vyřazovacím kole, do kterého jsem nastoupil spolu s dalšími 67 hráči a... nevedlo se mi vůbec špatně, postupuji dál! Na bednu si sice vůbec nemyslím, ale do nějakého semifinále bych to snad dotáhnout mohl – říkal sebevědomě, než v dalším kole vyletěl... Než se ale o mém osudu rozhodne a turnajové snažení bude definitivně u konce, rozhodl jsem se sepsat své prozatímní dojmy, zážitky a zkušenosti.
Abyste věděli, jak takový turnaj probíhá, jaká jsou pravidla, co se vůbec hraje a příště se třeba přihlásili také! Čím více lidí hraje Heroesy, tím je na světě krásněji.