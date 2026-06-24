Účastním se prvního česko-slovenského turnaje v Heroes of Might and Magic: Olden Era
zdroj: Vlastní
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Účastním se prvního česko-slovenského turnaje v Heroes of Might and Magic: Olden Era

PC

24. 6. 2026 18:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek |

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Galerie

Když jsem v půlce května čirou náhodou narazil na první česko-slovenský turnaj v mých milovaných Heroes of Might and Magic: Olden Era, neváhal jsem zapsat své jméno na soupisku ani minutu. „Hele, aspoň by z toho mohl být dobrý článek,“ byla zpočátku má hlavní motivace.

Máme po prvním vyřazovacím kole, do kterého jsem nastoupil spolu s dalšími 67 hráči a... nevedlo se mi vůbec špatně, postupuji dál! Na bednu si sice vůbec nemyslím, ale do nějakého semifinále bych to snad dotáhnout mohl – říkal sebevědomě, než v dalším kole vyletěl... Než se ale o mém osudu rozhodne a turnajové snažení bude definitivně u konce, rozhodl jsem se sepsat své prozatímní dojmy, zážitky a zkušenosti. 

Abyste věděli, jak takový turnaj probíhá, jaká jsou pravidla, co se vůbec hraje a příště se třeba přihlásili také! Čím více lidí hraje Heroesy, tím je na světě krásněji. 

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Co se v článku dál dočtete?

  • Jak funguje kompetitivní režim Exodus a proč se stal nejoblíbenější turnajovou disciplínou v Olden Era
  • Průběh všech mých zápasů krok za krokem včetně rozhodujících tahů, chyb a nečekaných zvratů
  • Jaké strategie, hrdiny a armády aktuálně vládnou československé turnajové scéně
  • Co jsem si z prvního velkého turnaje odnesl a proč by měl multiplayer Heroesů vyzkoušet každý fanoušek série

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Tagy:
fantasy tahová
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Heroes of Might and Magic: Olden Era
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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