Tvůrci GreedFallu to nikdy nedotáhli na vrchol. Hořký konec si ale nezasloužili

Když jsem se dozvěděl o nešťastném konci francouzského studia Spiders, jehož jsem byl velkým fanouškem, zarmoutilo mě to. Protože jsem ale stále částí své duše a mnoha svými myšlenkami na Gamesech, ihned jsem zatoužil po… ne, cítil vyloženě potřebu se s „araignées“ – jak si možná sami Francouzi říkali – rozloučit.
Narazil jsem ale na menší problém, tedy jak celé rozloučení pojmout a čím vůbec začít. Nakonec jsem měl celkem příjemné štěstí, jelikož leitmotiv pavouků se přímo nabízí a se studiem se pojí na překvapivých místech (a může překvapit, že jejich hry o pavoucích vůbec nejsou a ani se v nich nevyskytují).
Osm a dost
Začněme magickou osmičkou. Jak známo, pavouci mají osm nohou a psal se zrovna rok 2008, když si pár vývojářů založilo studio pojmenované právě po obávaných členovcích. Tým to spolu táhl krásných 18 let (osmička tam je!), z toho osm let pod vydavatelstvím Nacon po ztrátě své nezávislosti (což se zpětným pohledem ukázalo jako nešťastná volba). A to vůbec nejlepší? Co noha, to jedna hra.