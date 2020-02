Stolní Red Dead Redemption? Hrajeme Legendy západu

- Deskové hry autor: Redakce Games.cz

Tak je to tady, přátelé. Několikrát jsme to naznačovali, možná jsme o tom i vyloženě mluvili, my to vlastně dokonce i zkusili, ale bohyně techniky nám nepřála. Ale nevzdali jsme se a přinášíme vám náš historicky první GamesPlay stolní hry. Začínáme čerstvou novinkou Legendy západu, kterou na náš trh přináší vydavatelství Mindok.

V Legendách západu jsme se stali věhlasnými kovboji, kteří mezi sebou svedli lítý boj o to, kdo bude ve výsledku nejpověstnější, a tedy největší legendou západu. Ve videu níže uvidíte, kdo ze sestavy Aleš Smutný, Václav Pecháček, Patrik Hajda a Petr Vojtěch stane na straně zákona, a kdo se vydá na dráhu štvaného psance. Dojde na duely v pravé poledne, vypořádáme se s gangy banditů, možná vykrademe banku, rozhodně si nakutáme nějaké ty zlaté valouny, bude i partička pokeru a utržené peníze jaksepatří propijeme v kabaretu. Pohodlně se usaďte, bude to jízda.