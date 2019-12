Soutěžíme o deskovky This War of Mine. Jak byste se v těžkých situacích zachovali vy?

- Deskové hry autor: Redakce Games.cz

Stolní hra This War of Mine sice není žádná novinka, ale protože jde o výbornou adaptaci (viz naše recenze) a někdo v 11 Bit Studios nás má vážně rád, doputovaly k nám z předalekého Polska čtyři voňavé kousky. A i když tuto hru milujeme, nebudeme skrblíci a pošleme ji dál mezi vás. Nechceme po vás žádné znalosti, jen nám povězte, jak byste se zachovali v extrémních situacích, které nastíníme níže.

Členové redakce Games.cz přišli s příběhy inspirovanými videohrou This War of Mine. Buď je ve hře sami zažili, nebo si je vymysleli. Každopádně nás zajímá, jak byste v takových situacích sami postupovali. Nejsou zde žádné správné ani špatné odpovědi. Jen menší a větší zlo. Soutěž potrvá týden, do půlnoci 26.11.2019. Ze všech soutěžících vybereme čtyři výherce, kteří od nás obdrží po jedné základní hře This War of Mine: Desková hra (česká verze). Výherce a nejčastější volby vyhlásíme po skončení soutěže, následně se výhercům ozveme emailem a domluvíme předání výhry. Přejeme hodně štěstí. Soutěžíme o deskovky This War of Mine. Jak byste se v těžkých situacích zachovali vy? Anketa již skončila.