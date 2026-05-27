Simracing 102: Vyzkoušeli jste všechno, je čas na iRacing

Tak je to tady, konečně jdete závodit proti živým soupeřům. Po tom, co vás přestalo bavit, že se auta ve Forze Horizon, nebo nedej bože v Need for Speed chovají jako motorové sáně s rozhozenou geometrií, jste pořídili volant a nainstalovali jeden z doporučených simulátorů – řekněme třeba Assetto Corsa Competizone. Najednou jste zjistili, že nic není důležitější než správně nastavený tlak v pneumatikách (ne nadarmo se ACC říká „simulátor tlaku v gumách“), a že hraní skutečně může zahrnovat excelovské tabulky.
Podle té, co jste našli na Redditu, se se svým časem na Monze pohybujete kolem 103 % – tedy o 3 % zaostáváte za hranicí rekordu, což by mělo stačit na to, abyste si slušně zazávodili v „mid-fieldu“. Třeba taková Laguna Seca vám jde mnohem lépe a víc vás baví, bohužel veřejné servery v ACC nabízí prakticky jenom Spa a Monzu, nic jiného se tu nejezdí. Každopádně jste zajeli kvalifikaci na solidním devátém místě a teď jste v chumlu aut, který všemožně víří v závěsu za zaváděcím vozem při letmém startu.
Nad cílovkou blikla zelená světla, posíláte plyn k zemi, sekáte další rychlosti a mezi auty hledáte markery. Přesně na 125 metrech před první zatáčkou šlapete vší silou na brzdový pedál, necháváte ABS, aby dělalo svou práci, a pak postupně vypouštíte brzdný tlak až na apex – přesně tak, jak vás to učily ty desítky hodin videí, co jste k tématu trail brakingu nakoukali na YouTube. Jenže sotva stočíte volant do zatáčky, ozve se rána. Někdo si myslel, že mu to bude brzdit líp než pěti autům před ním, a poslal strašlivou „dive-bombu“ po vnitřní stopě. Točíte se, strefujete další dvě auta a ta s sebou berou další. S výjimkou pár jezdců, kterým se podařilo ujet, skončila většina startovního pole v obrovské skrumáži polámaného karbonu jen pár set metrů od startovní čáry.