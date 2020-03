Série deskovek Detektivní únikovka – severské hrůzostrašnosti v paklíku karet

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Když se podíváte na současné trendy ve stolních hrách, nejčastěji na vás vyskočí únikovky, detektivky, příběhové hry obecně a někde tam budou i digitální aplikace. Třídílná série her Detektivní únikovka (v originále 50 Clues) v sobě snoubí všechny jmenované trendy. Puzzly inspirované únikovými hrami jsou cestou k vyřešení příběhu, který se inspiroval u severských detektivních románů. Aplikace kontroluje všechna řešení a ohodnotí vaše snažení. Povedlo se propojit všechny mechanismy?

Detektivní únikovka

1–5 hráčů | 60–90 minut | Od 18 let | česky, středně textu

Hry ze série Detektivní únikovka jsou sice samostatně hratelné, ale všechny tři spojuje jeden příběh nazvaný prostě Leopold. Nic zásadního neprozradím, když vám řeknu, že se vtělíte do Marie, která se v prvním díle pokusí utéct z blázince. Nikdo jí totiž nevěří, že se jakýsi král Leopold chystá zničit svět a jen ona ví, jak ho zastavit. I když, jak se to vezme. Vlivem medikamentů ztratila část paměti, takže na zastavení obávaného Leopolda stejně přicházíte hezky od začátku.

Děláte tak prostřednictvím očíslovaných karet z jednoho 54karetního balíčku v každé ze tří krabiček. Stejně jako v případě série her Únikovka od stejného vydavatele, ani v Detektivní únikovce není přiložený návod. Jednoduše si doberete vrchní kartu z balíčku, která vás zasvětí do příběhu. Následně doberete druhou kartu, která vysvětlí pravidla a dále už se řídíte hádankami na dalších kartách.

Můžete se dívat jen na ty karty z balíčku, na které vás odkáží jiné karty. Kdykoliv v obrázku spatříte zašedlé číslo, ihned můžete odhalit odpovídající kartu. Postavy, předměty a objekty na obrázcích označené černým číslem můžete vyzpovídat/vzít/navštívit po zadání jejich kódu do aplikace, kde zároveň ověřujete správnost vyluštěných hádanek (opět zadáním kódu, kterým vám vyjde), a také zde můžete zkombinovat dvě věci s čísly v červených rámečcích. To jsou kompletní pravidla, která si zapamatujete během minuty a platí plošně pro všechny hry série.

(Ne)logičnost divokého severu

Detektivní únikovka se prezentuje jako detektivní román ze severu, ale po příběhové stránce nejste strážcem zákona a vaše úmysly jsou přinejmenším pochybné. Jste pomatená dáma snažící se zabránit katastrofě, která možná je a možná není skutečná.

O detektivku jako takovou nejde, ale musím uznat, že atmosféra umí být místy pořádně mrazivá a hra se nebojí opravdu drsných výjevů, kvůli kterým ji nemůžu s klidným srdcem doporučit do rodiny s dětmi. Atmosféře napomáhá i šedomodrá paleta barev všech obrázků, které doplňuje výrazná červená.

Hádanky jsou poměrně nápadité, a pokud máte předchozí zkušenost s luštěním šifer, dostanete se do cíle rychleji. Na druhou stranu se to neobešlo bez několika nelogických pasáží jdoucích zcela proti logickému uvažování a dostanete se i do situací, kdy jako skupina znáte řešení a další postup, ale hra vám nedá pořádně najevo, že v tu chvíli máte řešit něco jiného a dál vás nepustí.

Zadáním špatných hesel do aplikace se připravujete o body, které vás na konci každého ze tří zážitků procentuálně ohodnotí. V každé situaci si ještě můžete vybrat dvě nápovědy, případně sáhnout po řešení hádanky, takže se nikdy vyloženě nezaseknete (ale připravíte se o procenta, pokud vám o ně jde).

Prapodivný příběh jedné malé trilogie

Z příběhových zvratů je zřejmé, že se tvůrce Detektivních únikovek snažil za každou cenu šokovat. Znamená to dvě věci. Zaprvé vás čekají zvraty, které nečekáte a vyvolají takové ty správné pocity překvapení. Zadruhé se ale sahá po hodně fantasmagorických obratech, prapodivných výjevech a postupech hlavní hrdinky, nad kterými vám bude rozum stát, a to způsobem, kdy si budete říkat, jestli už to není trochu moc.

Autorova bujná fantazie se až příliš utrhla ze řetězu a vznikl tak zbytečně nadsazený příběh, který jen stěží budete brát vážně. Navíc jste nucení do absolvování celé trilogie, protože jedna z her sice obstojí po herní stránce, ale z hlediska příběhu vám samotné díly mnoho nedají. A i když mi příběh přišel přitažený za vlasy, nedalo mi to a potřeboval jsem vědět, jak to celé dopadne.

Detektivní únikovky se pokoušejí vnést do expandujícího žánru deskovek něco nového skrze inspiraci severskými detektivkami, ale tato snaha se povedla jen napůl. Zasloužila se o zajímavý vizuál, mrazivou atmosféru a dospělé výjevy, které v deskovkách tolik nevidíme, ale zároveň i o příliš bláznivý scénář, který má daleko k uvěřitelnosti. Když ale pominete extrémní příběh a některé nepříliš intuitivní hádanky, zůstane vám další z mnoha dobrých, leč ne vyloženě skvělých únikovek.