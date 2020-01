Sanctum – videorecenze stolního Diabla

Doby, kdy vznikaly deskovky s licencí her od Blizzardu, jsou dávno pryč. A i tehdy se dostalo jen na stolní hry podle Warcraftu, StarCraftu a World of Warcraft. Diablo nikde. A to bohužel trvá dodnes. Nicméně existuje možnost, jak si zahrát stolní Diablo. Když si totiž odmyslíte licenci, tak přesně tím je novinka Sanctum.