Pod radarem: Upírské Stardew Valley, letitá sci-fi střílečka a kočičí pošta
zdroj: 15 Industry
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Pod radarem: Upírské Stardew Valley, letitá sci-fi střílečka a kočičí pošta

Android PC Switch Switch 2

18. 7. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Moonlight Peaks – Vesnický simulátor života. Jenom jste upír!

zdroj: Little Chicken

Fanoušci her z ranku Stardew Valley mají o další pořádné lákadlo postaráno. Moonlight Peaks totiž bere osvědčenou formuli farmářského života a silně ji koření mystickými prvky. Hrajete za upíra v magické titulní vesničce, kde odhalujete tajemství zde žijících sedmi rodin.

Kromě příběhu se ale samozřejmě věnujete nepřebernému množství aktivit od pěstování kouzelných plodin a chování dobytka přes rybaření a sběr surovin až po vaření lektvarů, učení se nových kouzel, aranžování rostlin do květináčů či třeba i vyšívání.

Sami pak v rámci průzkumu můžete měnit podobu v netopýra či hejno netopýrů a když dostanete chuť na lásku, čeká na vás dvacítka postav s touhou po romantice a vztahu. Nebo se můžete pustit do sbírání kartiček a s místními hrát karetní hru Nokturna.

V tomto bohatém simulátoru života je toho samozřejmě ještě mnohem víc a překvapí, že vedle počítačů a Nintenda vychází také na mobilních telefonech s Androidem.

Steam, Switch 1 a 2 – 850 korun

Google Play – 765 korun

Demo k dispozici.

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Kromě Moonlight Peaks v článku najdete dalších pět jedinečných indie her jako:
  • poklidnou kočičí simulaci práce na poště,
  • budování vlastní goblinní vesničky,
  • čtení interaktivního gamebooku, který vznikal 6 let,
  • komplexní vesmírné bitvy mnoha měřítek, které vznikaly 10 let,
  • a velice věrnou manažerskou simulaci esportové scény.

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Tagy:
strategie pošta simulace manažer fantasy RPG multiplayer adventura budovatelská kooperace early access eSport indie hra gamebook předběžný přístup crafting simulátor života Pod radarem
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Angels Fall First Moonlight Peaks Cat Mail Co. Goblin Camp Veritas Tales: Witch of the Dark Castle Esports Manager 2026
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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