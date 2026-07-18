Pod radarem: Upírské Stardew Valley, letitá sci-fi střílečka a kočičí pošta

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Moonlight Peaks – Vesnický simulátor života. Jenom jste upír!
Fanoušci her z ranku Stardew Valley mají o další pořádné lákadlo postaráno. Moonlight Peaks totiž bere osvědčenou formuli farmářského života a silně ji koření mystickými prvky. Hrajete za upíra v magické titulní vesničce, kde odhalujete tajemství zde žijících sedmi rodin.
Kromě příběhu se ale samozřejmě věnujete nepřebernému množství aktivit od pěstování kouzelných plodin a chování dobytka přes rybaření a sběr surovin až po vaření lektvarů, učení se nových kouzel, aranžování rostlin do květináčů či třeba i vyšívání.
Sami pak v rámci průzkumu můžete měnit podobu v netopýra či hejno netopýrů a když dostanete chuť na lásku, čeká na vás dvacítka postav s touhou po romantice a vztahu. Nebo se můžete pustit do sbírání kartiček a s místními hrát karetní hru Nokturna.
V tomto bohatém simulátoru života je toho samozřejmě ještě mnohem víc a překvapí, že vedle počítačů a Nintenda vychází také na mobilních telefonech s Androidem.
Steam, Switch 1 a 2 – 850 korun
Google Play – 765 korun
Demo k dispozici.