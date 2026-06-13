Pod radarem: Tahové RPG podle deskovky, návrat legendární adventury i správce vstupu do vaultu
zdroj: Vertigo Games
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Pod radarem: Tahové RPG podle deskovky, návrat legendární adventury i správce vstupu do vaultu

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

13. 6. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Terrinoth: Heroes of Descent – Týmové tahové RPG na motivy legendární stolní hry

zdroj: New Tales

Terrinoth je fantasy svět vytvořený společností Fantasy Flight Games, která působí primárně na trhu se stolními hrami a tento svět se nejvíce proslavil v epické výpravné deskovce Descent. Obě tato slova se podařilo dostat do jednoho názvu Terrinoth: Heroes of Descent, pod nímž se ukrývá nikoliv vyložená adaptace deskovky, ale spíše plnohodnotná videohra inspirovaná jejími principy a zasazená do stejných reálií.

Jedná se o tahové RPG, v němž buď hrajete za skupinku několika hrdinů (na výběr je osm různých), nebo přizvete kamarády a hrdiny si mezi sebe rozdělíte v kooperaci, podobně jako byste hráli deskovku u jednoho stolu (nicméně právě na multiplayer a jeho současnou nestabilitu a zabugovanost míří první výtky hráčů).

Potom už na vás čeká kampaň plná dungeonů ve dvacítce dílčích misí, z nichž každá má být takovým celovečerním dobrodružstvím. Od Terrinothu ale nečekejte všeobecně propracované orgie jako třeba v takovém Balduru. Je to menší, na pohled hezká hra, která není nijak složitá.

Přesto jsou její tahové souboje zábavné a poskytují příjemnou výzvu, když berou v potaz vzdálenosti, převýšení, výhled i časování. Pokud máte rádi tahovky, ale chcete si spíš příjemně odpočinout než minmaxovat, pak jste tu správně.

Steam, PlayStation 5 – 829 korun

Xbox Series – 999 korun

Demo k dispozici.

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Kromě Terrinoth: Heroes of Descent v článku najdete dalších šest jedinečných indie her jako:
  • first person RPG připomínající Dark Messiah,
  • manažer vstupu do vaultu ve stylu Papers, Please,
  • survivors s vesmírnými loděmi,
  • simulace druhoválečných námořních bitev,
  • remake přelomové adventury z devadesátek,
  • a logickou hru založenou na hudbě a emocích.

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Tagy:
Loď strategie simulace manažer akční sci-fi fantasy RPG remake multiplayer adventura tahová kooperace postapokalyptická taktická střílečka logická hudební deskové hry indie hra bojová Pod radarem bullet hell
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Fatekeeper Terrinoth: Heroes of Descent Underchoice Starforged Legacy Battleship Command The 7th Guest Remake Swan Song
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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