Pod radarem: Tahové RPG podle deskovky, návrat legendární adventury i správce vstupu do vaultu

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Terrinoth: Heroes of Descent – Týmové tahové RPG na motivy legendární stolní hry
Terrinoth je fantasy svět vytvořený společností Fantasy Flight Games, která působí primárně na trhu se stolními hrami a tento svět se nejvíce proslavil v epické výpravné deskovce Descent. Obě tato slova se podařilo dostat do jednoho názvu Terrinoth: Heroes of Descent, pod nímž se ukrývá nikoliv vyložená adaptace deskovky, ale spíše plnohodnotná videohra inspirovaná jejími principy a zasazená do stejných reálií.
Jedná se o tahové RPG, v němž buď hrajete za skupinku několika hrdinů (na výběr je osm různých), nebo přizvete kamarády a hrdiny si mezi sebe rozdělíte v kooperaci, podobně jako byste hráli deskovku u jednoho stolu (nicméně právě na multiplayer a jeho současnou nestabilitu a zabugovanost míří první výtky hráčů).
Potom už na vás čeká kampaň plná dungeonů ve dvacítce dílčích misí, z nichž každá má být takovým celovečerním dobrodružstvím. Od Terrinothu ale nečekejte všeobecně propracované orgie jako třeba v takovém Balduru. Je to menší, na pohled hezká hra, která není nijak složitá.
Přesto jsou její tahové souboje zábavné a poskytují příjemnou výzvu, když berou v potaz vzdálenosti, převýšení, výhled i časování. Pokud máte rádi tahovky, ale chcete si spíš příjemně odpočinout než minmaxovat, pak jste tu správně.
Steam, PlayStation 5 – 829 korun
Xbox Series – 999 korun
Demo k dispozici.