Pod radarem: Středověké umění, zlatá horečka, správa pekla i gekoní dobrodružství

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Lucky Tower Ultimate – Humorná, ručně kreslená roguelite plošinovka
Rytíř, říkejme mu klidně Jouda, se jednoho dne probudí ve věži, zmatený, a nebýt bílých trenek se srdíčky, tak i úplně nahatý. Nu což, spánek máme za sebou, ve věži je zima, tak ji opusťme a navštivme přilehlou vesnici.
Nebude to ale nic jednoduchého, jelikož procedurálně generovaná patra věže jsou plná pastí a nepřátel. Naštěstí úplně vše může být zbraň, takže nepřátele můžete mlátit jak brokolicí, tak jejich mrtvými kolegy.
Jsou tu ale i vaši přátelé, kteří vám v dalších průchodech věží mohou zadat questy, pokud je vyvedete bezpečně ven. Lucky Tower Ultimate je navíc moc hezky ručně kreslená hra, která je prosycená humorem. Příklad? Konečně přijdete na to, jak otevřít bránu, jen abyste šlápli na slupku od banánu a doklouzali se až na příhodně umístěné bodce… A můžete začít znovu.