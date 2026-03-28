Pod radarem: Stírejte losy, hrajte kostky se smrtí, doručujte výbušnou poštu a jezděte s Tomášem

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Scritchy Scratchy – Další inkrementální závislost, tentokrát hazardní stírání losů!
Pravděpodobnost, že potáte stíracího losa, je sice malá, ale rozhodně ne nulová. Je ale větší, než vaše šance se stíracím losem skutečně vyhrát jackpot? Nechme americké vědce, aby provedli pořádný výzkum a zaměřme se spíš na simulaci stírání losů, tedy takový krásný hazard na nečisto.
Scritchy Scratchy je další minimalistická hra postavená na opojné inkrementaci, tedy neustálém zvyšování, zvětšování a rozšiřování toho, co děláte. A tady stíráte losy. Jeden za druhým jako maniaci. Nejprve pěkně pomalu s napětím, zda se pod stříbřitou vrstvičkou objeví kýžený symbol, později zuřivě, protože není času nazbyt.
Když zrovna vyděláte, může zainvestovat. Třeba do většího škrabátka, jeho automatizace či přístupu k zajímavějším losům. Ale pozor, je lákavé sahat po losech, které slibují rentu či jackpot, ale s těmi se také pojí nepěkná penalizace či rovnou bankrot. Nebojíte se závislosti? Pak hurá stírat!
Steam – 145 korun
Demo k dispozici.
Going Medieval – Kdyby byl RimWorld 3D a odehrával se ve středověku
Hra Going Medieval opustila předběžný přístup a stala se novým kandidátem všech příznivců kolonizačních strategií. Pokud vám imponuje hratelnost, jíž silně zpopularizovala hra RimWorld, pak máte vysoké předpoklady k zalíbení.
Going Medieval vás vrátí do středověku a pověří úkolem postarat se o hrstku prostých občanů, kteří jsou vám zároveň k ruce – sbírají a těží suroviny, loví, budují, bojují. Mají své vlastní přednosti, kterých je třeba využívat, ale nebudou v nich tak dobří, pokud jim nesplníte jejich tužby.
Jedním z hlavních taháků této konkrétní hry je budování vašeho hradu, pevnosti, paláce… čehokoliv impozantního, přičemž modulární terén vám umožní taky stavět do hlubin. Voxelové stavby také znamenají příjemně efektní destrukci v případě nájezdů nepřátel.
Going Medieval se stalo hitem již v předběžném přístupu, takže nekupujete zajíce v pytli. Ostatně 16 tisíci recenzemi se jen tak nějaká hra chlubit nemůže, navíc když 89 % z nich je kladných.
Steam – 735 korun
Demo k dispozici.
Everwind – Parádní spojení Minecraftu a Raftu
Hytale není jedinou hrou, která si z Minecraftu bere to nejlepší a přidává k tomu porci vlastních nápadů navíc. Everwind je dalším z inspirátorů, který definitivně stojí za pozornost. Nejen proto, že vydavatelem hry je české Bohemia Interactive.
Hra v sobě už na první pohled Minecraft nezapře. Celý svět je vytvořený z kostek (ale daleko hezčích), které můžete ničit, získávat z nich suroviny a z těch je zase jinde stavět. Je to také survival RPG, kde se oháníte meči i kouzly, vyzbrojujete se a bojujete s mnoha typy nepřátel.
Tím hlavním lákadlem je ale průzkum světa, či spíše mnoha a mnoha procedurálně generovaných ostrovů, které nutně neplavou na hladině, ale častěji se vznášejí ve vzduchu. No a vy mezi nimi cestujete na své vlastní vzducholodi, kterou si neustále budujete a vylepšujete, takže slouží i jako vaše základna.
Hru jsem před časem zkoušel v demu a musím říct, že je to opravdu mnohem víc než jen „klon“ Minecraftu a má co nabídnout i těm, kteří nad Minecraftem ohrnují nos. A navíc od začátku myslí i na online kooperaci.
Steam – 610 korun
V předběžném přístupu na minimálně 12 měsíců.
Deadline Escape – Prostě poctivý singleplayerový střílečkový survival
Deadline Escape není z her, které se snaží zaujmout něčím unikátním, ani se neveze na nějaké aktuální žánrové vlně. Je to prostě řemeslně poctivá střílečka plná nemrtvých a jiných nepřátel, která stojí na lootování a prvcích přežití, což všechno dělá prostě a jednoduše skvěle.
Čekají na vás čtyři mapy k prozkoumání, kde se budete pídit nejen po lepších zbraních, zbrojích a doplňcích, ale také po jídle a pití, abyste v konečném důsledku nezemřeli jak na kousnutí, škrábnutí a jiná zranění, tak i hlad a žízeň.
Ve hře je přes 300 předmětů, s nimiž se musíte v omezeném inventáři dostat do skrýše, kde si vše můžete uschovat. Plněním více než 200 úkolů získáváte úrovně, které postupně odemykají nové mapy, funkce i NPC postavy, jako je například obchodník. Jo a celé je to pojaté jako extrakce – stihněte to včas z mapy pryč a o nic nepřijdete. Zkrátka a dobře taková ta multiplayerová střílečka, ale jen pro sólisty.
Steam – 120 korun
V předběžném přístupu na 12 až 24 měsíců.
Dice With Death – Kostkový poker ve stylu Balatra
Smrt se s vámi rozhodla hrát v kostky a vyhrajete jedině tak, že vám na nich napadá dostatečné množství poškození. To je velmi jednoduchá premisa pro další z návykových her.
Dice With Death staví na kostkovém pokeru s možností vylepšovat své kostky a obdařovat je nejrůznějšími schopnostmi, abyste přelstili samotnou smrt.
Házíte a házíte a sami určujete, které kostky si necháte pro zabodování těch co největších pokerových figur. Ale jak už to tak s riskováním bývá, pokud to nepadne, dopadne to s vámi špatně. Jednohubková záležitost, která ale umí připravit o čas.
Steam – 310 korun
Demo k dispozici.
Deadline Delivery – Totálně zběsilé doručování pošty
Mohlo by se zdát, že se nám tu rodí nová série, ale Deadline Delivery má s Deadline Escape jen pramálo společného. Byť v obou hrách vám odtikává čas a hrozí smrt…
Deadline Delivery je ale z ranku závodních her, kde ztvárníte postavu neschopného opičího pošťáka. Šéfovi vaše ležérnost už nejde přes pysky, tak vám do auťáku nainstaloval bombu s časovačem.
Výsledkem je zběsilý úprk plný driftování a skokánků za běžného provozu. Silně arkádový jízdní model si ozkoušíte na 18 mapách úplně sami, kdy se váš čas zaznamenává do světového žebříčku, nebo rovnou s až sedmi dalšími lidmi v ještě šílenějším multiplayeru.
Steam – 360 korun
Thomas & Friends: Wonders of Sodor – Simulátor mašinky Tomáše od tvůrců Train Sim World…
Pokud se podíváte do kalendáře, zjistíte, že tento článek vyšel ještě PŘED 1. dubnem, tedy se nemůže jedna o žádný apríl! Ale těžko se tomu věří, viďte? Koho by jen napadlo, že tvůrci vážené vlakové simulace Train Sim World vydají hru s všeříkajícím názvem Thomas & Friends: Wonders of Sodor.
Tedy skutečně samostatná plnohodnotná hra, založená na dětském seriálu a knihách Lokomotiva Tomáš. Protože ale běží na enginu Train Sim World, nejedná se o nic dětského. Přestože řídíte vlaky, které mluví a mají obličej, pořád řídíte vlaky se vším, co k tomu z hlediska simulace patří.
Jen je tu příběhová nadstavba s osmi dabovanými dobrodružstvími (známými i novými) a vůbec poprvé věrně zpracovaný pohádkový svět Sodor se všemi jeho významnými místy (a sběratelskými předměty k objevení). Je to naprostý bizár, který se ale u hráčů setkal s nadšením. Nevěříte? Věřte…
Steam, Playstation 4/5, Xbox Series – 850 korun