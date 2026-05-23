Pod radarem: Roguelite blackjack, tíživá první světová a pokračování fenomenálního Cthulhu

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Don't Panic! It is Just Turbulence – Jako Keep Talking and Nobody Explodes, ale s padajícím letadlem
Keep Talking and Nobody Explodes byl nádherně originální počin přesně pro dva kooperující hráče, z nichž se jeden ocitl v místnosti s bombou a druhý u manuálu, jak ji zneškodnit. Hráč s bombou popisoval, co vidí a druhý hráč se snažil přinést řešení. Neskutečně napínavý a zábavný zážitek, který se pokouší zopakovat hra Don't Panic! It is Just Turbulence.
Koncept je stejný, mění se téma. V tomto případě se jeden hráč stane zmateným pilotem letadla, které má poruchu, zatímco druhý hráč sedí někde v řídícím středisku za počítačem a opět se snaží pomoct díky manuálu (pomiňme logickou díru, proč pilot neumí ovládat své letadlo a dispečer nezná běžné postupy...).
Ovládací prvky letadla jsou plné šipek, symbolů, divných tlačítek, táhel, signálů… Pilot musí vše svému kolegovi co nejlépe popsat, aby podle manuálu našel odpovídající rébus a vyřešil ho. Komunikace je tedy naprosto klíčová.
K dispozici je několik letadel s mnoha vlastními hádankami a poruchami. Jednou jde čistě o logiku, jindy o rychlost, příště o přesnost a občas stačí zachovat chladnou hlavu a nenechat se rozhodit blikajícími světly a řvoucími poplachy. Oslovte jednoho kamaráda a připravte se na pořádný adrenalin.
Steam – 200 korun