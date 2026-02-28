Pod radarem: Post-morový survival, nový Zaklínač, pirátská strategie i skutečně manuální střílečka

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Love Eternal – Psychologický horor maskovaný za náročnou plošinovku
Love Eternal je jedním z těch důkazů, že když se hra vezme za správný konec, tak může fungovat spojení zdánlivě nekompatibilních žánrů. V tomto případě máme na jedné straně velmi silný příběh, v němž si nikdy nebudete zcela jistí, o co jde nebo kde stojíte. Budete zpochybňovat realitu a rozdýchávat další a další zvrat.
Na straně druhé je to na první pohled docela obyčejná plošinovka v minimalistické retro grafice, kde se po vás jednoduše chce projít skrze jednu ze stovek obrazovek. Jednoduché to ale ani náhodou nebude, protože zdejší systém je postavený na všudypřítomných bodcích a přepíná gravitace.
Některými levely tak doslova proplujete, když neustále prohazujete pravidla gravitace, abyste se udrželi ve vzduchu v ladném poletujícím pohybu a nedotkli se ničeho kolem sebe. Celý zážitek má navíc jen kolem čtyř hodin, takže se jedná skutečně o náročnou jednohubku s tíživým zasazením.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 240 korun
Demo k dispozici
Rise of Piracy – Realtimová strategie ve stylu Skull and Bones
Plavit se svobodně na širém moři, velet vlastním lodím, dobývat nové země… To je bezesporu sen mnoha dobrodružných duší, který se jen částečně podařilo splnit nekonečně dlouho očekávaným Skull and Bones. V těchto vodách je ale dostatek místa pro další pirátské adepty a jedním takovým je i Rise of Piracy.
Místo akce jsme v oblasti realtimové strategie, kde začínáte prozkoumávat celý dostupný svět s jednou lodičkou a mrzkou posádkou, abyste se postupně propracovali k vlastnímu námořnímu impériu. Máte čím dál lepší lodě, do své flotily můžete zařadit i ty obchodní, aby za vás vydělávaly, a obecně je na vás, v co se vyvinete.
Můžete být prostě a jednoduše obchodník, nikdo vám nebrání vyjednávat se zdejšími frakcemi v roli diplomata, je tu dráha lovce odměn, hledače pokladů a samozřejmě se rovnou můžete stát piráty. Bojujete na moři, potápíte i kořistíte; bojujete na souši a zabíráte tak celé ostrovy.
V předběžném přístupu je jen takový základ, ale tvůrce rovnou láká na novou mapu, možnost stavět si vlastní lodě, pestřejší mise, nové typy jednotek a nepřátel, příběhový mód i multiplayer, a to jak kompetitivní, tak kooperativní.
Steam – 320 korun
V předběžném přístupu na 12 měsíců
Reigns: The Witcher – Legendární lovec příšer se potkává s legendární hrou à la Tinder
Na čtvrtý díl videoherní série Zaklínač si ještě nějaký ten pátek počkáme, ale pokud musíte mít všechno, co se jen trochu týká Geralta, pak nejnovější díl série Reigns nemůžete minout. Reigns je hra, v níž neustále stojíte před nějakou volbou a prostým tažením doleva nebo doprava volíte ze dvou možností.
A každá volba má svůj následek, v tomto případě vliv na jeden ze čtyř ukazatelů. Pokud jeden ukazatel padne na nulu, vaše dobrodružství končí a jdete na to znovu. V případě Zaklínače se pak jede plně v duchu licence, tedy povídáte si s dobře známými postavami, pomáháte vesničanům, užíváte si nejrůznější radovánky, plníte questy…
Všechno pod rouškou vyprávění samotného barda Marigolda, který si pro vás připravil tisíce kombinací tvořící vážné i nevážné příběhy s různě hořkými konci. A novinkou pro sérii je arkádové ztvárnění soubojů s monstry, které je takovou rytmickou minihrou plnou uskakování. Hra vyniká především na mobilech, ale i na tom PCčku se to dá…
Nested Lands – Post-morový survival o budování nové osady
Nested Lands je dost možná jednou z nejtemnějších her, jakou jsem kdy do Pod radarem zařadil. Odehrává se totiž bezprostředně po proběhlé morové epidemie, kde si dáte za cíl najít zdravé a ještě nezlomené jedince, s nimiž vybudujete novou vesnici. Jenže pátrání začíná opravdu temně – spalováním všech těch mrtvol…
A zatímco pálíte minulost, už budujete budoucnost. Tahle hra je primárně o budování, kdy si smontujete desítky různých budov, které i dál vylepšujete. A spousta z nich vás nechá vyrábět a vylepšovat stovky předmětů a nástrojů, které vám například umožní farmařit a chovat dobytek.
Prozkoumáváte zdejší krajinu, lákáte do své vznikající osady nové občany, zajišťujete jim střechu nad hlavou, obranu před nepřáteli a ochranu před blížící se zimou. A pokud v tom všem nechcete být sami, přizvěte klidně kamarády do kooperace, ať se se všemi těmi mrtvolami k zapálené díře nemusíte plahočit sami…
Steam – 315 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 6 měsíců
Dice a Million – Kdyby se Balatro hrálo s kostkami
V dnešním výběru samozřejmě nemůže chybět další roguelite návykovka ve stylu Balatra, CloverPit či Dicey Dungeons. V Dice a Million je vaším jediným úkolem naházet pomocí kostek hodnotu 1 milionu bodů. Což se samozřejmě snáz řekne, než udělá a vám jistě zabere řadu pokusů, než si jednotlivými zmařenými průchody odemknete boosty, které přehodit milník skutečně umožní.
V jádru prostě a jednoduše házíte kostkami a tím překonáváte neustále narůstající potřebné skóre. Další kostky dostáváte nebo si je nakupujete, je jich tu, prosím vás, přes 120. Unikátních nejen co do počtu stran, ale i speciálních schopností. A to znamená nesmyslné množství kombinací, synergií a cest k rozbití hry.
Aby toho nebylo málo, tak házíte jednou z deseti ruček s vlastními přednostmi a na její prsty navlékáte různé prsteny z 80 možných, které oplývají pasivními bonusy. Stylový nápad, návyková hratelnost a hlavně kostkyyyyy!
Steam – 310 korun
Demo k dispozici
Railroad Corporation 2 – Na druhou kolej dorazila plná verze fajnové vláčkové strategie
Po nějakém čase v předběžném přístupu jsme se konečně dočkali jednoho moc příjemného zástupce přístupného budování železnic. V Railroad Corporation 2 toho dostanete na starosti opravdu hodně.
Prim samozřejmě hraje vlastní výstavba železnic, kdy propojujete města a pomáháte jim tak růst díky výměně zboží. Stejně tak ale jste to vy, kdo v těchto městech buduje nejrůznější instituce a tím samozřejmě pomáhá hlavně svému impériu, aby se nikdy nedostalo do černých, nedej bože červených čísel.
Začíná se sice s párou, ale v tomhle případě vše rychle míří k dieselu a elektrifikaci. Na denním pořádku pak bude jak řešení dopravní situace, aby se nikde nic nezasekávalo a třaskavě nepotkávalo, tak i balancování financí a najímání nejrůznějších pracovníků a specialistů, stejně jako průběžné vylepšování vaší železnice i mašin, co se po ní prohání.
Počítejte s příběhovou kampaní, dílčími scénáři, možností nechat si vygenerovat celé mapy a nechybí multiplayerová klání i kooperace.
Steam – 945 korun
They Killed Your Cat – Bez přehánění jedna z nejzajímavějších stříleček poslední doby
Název hry They Killed Your Cat dává okamžitě vzpomenout na Johna Wicka, jímž se autor pravděpodobně inspiroval. Aniž by ve hře byl jakýkoliv příběh, je zjevné, že vám někdo zabil kočku a vy proto neváháte a zabijete stovky lidí, kteří se ženou vaším směrem.
Na rovinu, je to divná hra, ale neskutečně zajímavá. Tak zaprvé, prostředí jsou jen úzké, jasné chodby nějakých kanceláří, kde se nejede na nějaké lekačky a není tu ani moc křižovatek, abyste si nemohli být jistí tím, že vás někdo nepřepadne ze zálohy.
Vašimi nepřáteli jsou zjevně úředníci, kteří nemají zbraně, takže když k vám běží dlouhou chodbou, aby si do vás bouchli, není nejmenší problém si v klidu zamířit a dát jim headshot. Ostatně chodby jsou tak úzké, že se sotva vejdou dva vedle sebe.
No dobře, v čem je tedy tahle hra výjimečná? O tom, že ovládání je úplně na vás. Jasně, to v každé hře, ale tady autor svobodu vzal opravdu doslova. Kromě kamery ovládáte každou nohu zvlášť. Potom přebíjení není ani automatické, ani na jedno kliknutí, ale čeká vás celý proces vyndání zásobníku, vybrání nového, jeho nasazení a natažení zbraně. Každá se navíc ovládá jinak.
A že byste si rádi uložili hru? Tak to nejdřív musíte spustit poplach a přežít skutečnou hordu, abyste následně otevřeli notebook a fyzicky na něm naťukali „CTRL“ + „S“. A o jedinečnou atmosféru je postaráno. Hlavně neztratit hlavu, zachovat klid a i pod tlakem správně ovládat nohy při běhu a ruce při přebíjení. No není to geniální?
Steam – 165 korun