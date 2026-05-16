Pod radarem: Parkour s motorovkou, testosteronová plošinovka a prokopávání se sněhem

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Motorslice – Futuristický parkour s motorovkou ve světě plném bagrů
Svět hry Motorslice je velmi podivným místem. Vlastně celý vypadá jen jako gigantický povrchový důl plný betonových mega staveb, dun písku a přerostlé stavební techniky. Do takového místa vyráží P, jejíž prací je s pomocí motorovky rozřezat zdivočelé bagry…
Zní to opravdu bláznivě, ale přitom to vypadá tak nějak normálně. Prim zde hraje parkour, tedy rychlé, plynulé pohyby – ať už zrovna běžíte, kloužete se, někam šplháte, něco přeskakujete či běháte po stěnách. A i k tomu můžete použít motorovku, kterou zaseknete do stěny a poslouží vám jako vozidlo.
Vašimi nepřáteli jsou skutečně stavební stroje. Ty malé bagříky vyřešíte jedním řezem (a oni vás jedním máchnutím radlice), ale ty velké musíte rozebrat postupně, a také na ně šplhat. Tento velmi neotřelý zážitek s dabingem a příběhem vám vydrží klidně na 10 hodin.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 475 korun
Demo k dispozici.