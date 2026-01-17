Pod radarem: Papers, Please se zombíky, Game Dev Tycoon s meči a epigon Minecraftu

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Magic Forge Tycoon – Vyrábějte magické zbraně ve stylu Game Dev Tycoon
Game Dev Tycoon má v mé paměti velmi speciální místo. Na chvíli se stát vývojářem videoher, začít pěkně v garáži a propracovat se až k velkému studiu, a to skrze velice triviální systém prosté volby žánrů a správného upřednostňování herních systémů. To uspokojivé vyskakování bublinek značících postup vývoje i získávání zkušeností už z mysli nevymažu.
A novinka Magic Forge Tycoon je v jádru vlastně to samé. Prakticky stejné volby a vyskakování bublinek, jen tentokrát nevyvíjíte hry, ale vyrábíte magické zbraně. Takže si volíte materiály, jak moc budete mlátit kladivem, kolik toho na zbraň vyryjete, zda přidáte runy či energii.
Činíte tak na základě zakázky, která rozhodně není obyčejná. Je tu mapa světa a vy svým podnikáním ovlivňujete vývoj válek, když jedné ze soupeřících stran dodáte pořádnou dodávku očarovaných holí, seker, luků a mnoho dalšího.
Samozřejmostí je správa zdrojů, vaření lektvarů, sledování ekonomiky, odemykání technologií, vylepšování „receptů“ i moc hezká grafická stránka. Prostě takový fantasy Game Dev Tycoon na steroidech a já mám co dělat, abych udržel peněženku na uzdě, protože z dnešního Radaru bych si nejradši pořídil vše…
Steam – 290 korun
Quarantine Zone: The Last Check – Kdyby Papers, Please a Walking Dead spojili síly
Je to téměř k nevíře, ale stále je ještě možné do zombie žánru vnést svěží vítr. Něco jako Quarantine Zone: The Last Check tu totiž ještě nebylo. Tedy bylo v podobě Papers, Please (a později i Contraband Police), ale rozhodně ne s nemrtvými.
Stanete se vrchním kontrolorem u brány do bezpečného útočiště ve světě, kde zrovna propukla zombie apokalypsa. Dennodenně budete kontrolovat přeživší toužící se dostat za ploty vaší základny. Jenže i na pohled zdravý jedinec může být ve skutečnosti tikající bomba.
U někoho vidíte nákazu na první pohled – zarudlé oči, krvácející rány, dokonce přímo kousance. Takové můžete tak akorát poslat do spalovny. Další má sice příznaky, ale neprůkazné, takže šup s ním do karantény a uvidí se ráno… No a pak jsou tu ti skutečně zdraví, které hromadíte na dvorku, dokud si pro ně nepřijede konvoj.
Postupně ale přibývá symptomů i nástrojů k jejich odhalení. Budete zkoumat tep, teplotu a dostanete se i k „rentgenu“, s nímž můžete najít kousance i pod oblečením. Vedle toho budete obstarávat zásoby pro vaši kolonii, vylepšovat její budovy, a dokonce si i zastřílíte z dronů během útoků nemrtvých. Ale pozor, stačí jedna chyba, jeden neodhalený nakažený a celé útočiště se promění v peklo…
Steam – 485 korun
Super Woden: Rally Edge – Arkádové izometrické závodění se split-screenem až pro 4 hráče
Hned z kraje roku se naštěstí myslelo i na fanoušky arkádového závodění. Retro série Woden se totiž nově vydala do světa nezpevněných cest a popraskaného asfaltu v Super Woden: Rally Edge.
Jednoduchá grafika spolu s izometrickým pohledem v sobě ukrývá uspokojující jízdní model, který zužitkujete v celé řadě režimů od těch inspirovaných klasickým rally přes versus závody na jednom zasmyčkovaném okruhu až po blbnutí ve stylu Gymkhany. Navíc si to můžete dát s kamarády až ve čtyřech na jedné obrazovce.
Vozidla sice nejsou licencovaná, ale je jich tu nepřeberné množství a jejich skutečné předobrazy v nich bezesporu rozpoznáte. Navíc si je můžete upravovat jak po výkonnostní, tak vzhledové stránce a obecně je na každém kroku cítit vývojářova láska k automobilismu. Letos nás těch zajímavých závodních her čeká opravdu hodně, ale do února, kdy se to pořádně rozjede, se můžete pobavit se Super Woden: Rally Edge.
Steam – 310 korun
Dreadmyst – Oldschoolové MMORPG, které je prostě a jednoduše zadarmo
Izometrický pohled, oldschoolová grafika a levelování postavy jsou pilíře překvapivé novinky Dreadmyst. Toto fantasy MMORPG dává vzpomenout na velmi dávnou dobu a vlastně se ani nesnaží ji nijak zvlášť inovovat.
Na výběr jsou všehovšudy čtyři hratelné postavy – paladin, mág, lovec a klerik, s nimiž budete prozkoumávat zdejší lesy, louky a pouště. Když se vám zachce, můžete si zaskočit do jednoho z mnoha dungeonů, a to buď sami, nebo v kooperaci až třech dalších hráčů, kteří se k vám na tuto podzemní výpravu přidají.
Zároveň tu nechybí arény, kde můžete změřit síly s jinými hráči. Ale radši až potom, co si porážením mobek vylepšíte svou sílu, obratnost, vůli, inteligenci a kuráž, a samozřejmě navlečete i nějaké to vybavení.
A nejlepší na tom je, že je to celé zdarma. V čem je ten háček, ptáte se? Podle všeho v ničem. Tvůrci vyloženě hlásají: „Tato hra je ve své podstatě nevýdělečná. Neexistují žádné plány pro zavedení placeného obsahu ani monetizace.“ Ano, i takové projekty vznikají, tak stáhněte a zjistěte, zda to stojí za váš čas, když peníze opravdu nejsou překážkou.
Steam – zdarma
Snow Ash – Hrajte karty, obchodujte a doručujte v zamrzlé budoucnosti
Svět zamrzl. Podobně jako ve hře Frostpunk se lidstvo shromažďuje po malých osadách, kde se snaží přežít v nehostinné sněhobílé pustině. Stále ještě existují různá povolání, ale jen jedno je opravdu vzrušující – kurýr.
Stanete se přesně takovým odvážlivcem, který mezi osadami doručuje informace, zboží a zásoby, na které si samozřejmě brousí zuby nájezdníci. Putujete krajinou a dáváte si pozor, aby vaše vozidlo vůbec dojelo, tedy očekávejte jak správu paliva, tak i opravy.
Do svých řad nabíráte další podobné nevyslovené hrdiny, kteří vám pomohou odrážet útoky zoufalých lidí, jež se dali na scestí. A vedle doručování balíčků si sami budete hrát i na obchodníka, abyste si vydělali něco bokem na všechny zmíněné aktivity a mnohé další.
Steam – 380 korun
Confidential Killings
Pokud ještě nemáte dost detektivních případů, holdujete komiksovému stylu a troše toho pulpu, pak zbystřete. Adventura Confidential Killings totiž už od pohledu vypadá opravdu parádně a zaujme i tématem.
Bere vás totiž do Hollywoodu, kde se obětí vražd stávají nejen herci, ale i režiséři, producenti a další. Vyšetřování značně komplikuje prostředí filmů a kostýmy, stejně jako chytrost vrahů (vraha?), kteří vám nedají nic zadarmo.
Hra je spíše statická, plná prohledávání obrazovek, čtení nejrůznějších textů a vašeho vlastního utváření si představy o tom, jak se to všechno mohlo semlít a kdo za tím ve výsledku stojí. A ano, můžete se splést a obvinit nevinného...
Steam – 380 korun
Hytale – De facto Minecraft 2, nad nímž tvůrci League of Legends zlomili hůl
Hra Hytale má za sebou neuvěřitelný příběh, jehož kořeny sahají až do roku 2015. Tehdy se provozovatelé serveru Hypixel ve hře Minecraft rozhodli vytvořit na jeho základě vlastní hru. Svým výkonem zaujali studio Riot Games, tedy tvůrce League of Legends, které se rozhodlo vývoj zafinancovat, aby v roce 2020 celý projekt i s jeho studiem koupilo.
Nicméně v červnu roku 2025 se Riot rozhodlo vývoj zrušit. Příběh má ale šťastný konec, protože hned v listopadu se původní zakladatel Hypixel rozhodl projekt od Riotu odkoupit zpátky a o pouhé dva měsíce později tu máme hratelnou hru.
Hytale momentálně vychází v předběžném přístupu, ale na Steamu byste ho hledali marně. Má vlastní webové stránky, kde nabízí rovnou tři úrovně předběžného přístupu s nejrůznějšími doplňky. A ve své podstatě jde opravdu o hru, která by se klidně mohla jmenovat Minecraft 2.
Je to tak akorát hezčí, s lepšími animacemi a trochu více rozpracovanými systémy, ale jinak vlastně velice podobné. Svět je celý procedurálně generovaný z kostek, které rozbíjíte za účelem zisku materiálů, z nichž si vyrábíte nejrůznější vybavení a stavební prvky, protože i tady se myslí na absolutní svobodu tvorby čehokoliv.
Prozkoumáváte okolí, bojujete s monstry, zažíváte dobrodružství… Až čas ukáže, zda je Hytale něčím mnohem víc, nebo se nikdy nevymaní ze stínu svého praděda a zůstane mu hanlivá nálepka „prachsprosté kopírky Minecraftu“.
Oficiální web – 500 / 885 / 1 770 korun