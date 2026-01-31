Pod radarem: Návrat legendárního sportu, precizní kování mečů a hororový supermarket

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Bladesong – Opravdu podrobný simulátor kováře
Že jste si oblíbili kovařinu v Kingdom Come: Deliverance 2, ale přišlo vám, že by to chtělo trochu víc hloubky? Tak to jste čekali na odpověď jménem Bladesong. Sice k tomu není to pozlátko krásné kovárny ve středověké vesnici, ani postava, která by tahala kus železa od výhně ke kovadlině, ale zato je tu daleko větší svoboda v tvorbě chladných zbraní.
Bladesong se zaměřuje čistě na kování mečů, kdy vás nechá opravdu popustit uzdu fantazii. Délku meče si můžete nastavit po centimetrech od těch, které jsou hodné hobitů, po obouruční brutality. Volíte si šířku čepele v každém jejím segmentu. Je na vás, kde meč zbrousíte a vytvoříte tím pořádné ostří.
Bude mít jen malou, zakulacenou špičku? Nebo se hrot potáhne už od záštity? A co rukojeť – bude dlouhá, nebo krátká? Zdobená, nebo jednoduchá? A pak je tu samozřejmě ještě hruška, kde je zdobení rozhodně také vítané.
Do toho všeho promlouvají nejrůznější materiály a když zrovna nebudete v režimu sandboxu, tak v rámci kariéry budete kovat na zakázku a odhalovat tím i střípky příběhu. Černé řemeslo je tak dostupnější než kdy dřív, tak kdo je odhodlaný chopit se kladiva a jít mlátit do kusu železa?
Steam – 485 korun
Demo k dispozici.
V předběžném přístupu do roku 2027.
Hellmart – Když pracovat v supermarketu znamená odhánět chapadla děsivého monstra
Ano, je to ještě další simulátor provozování obchodu se smíšeným zbožím. Ne, není to ani trochu normální, a to i na poměry těchto simulací. V Hellmart totiž vedle obligátního doplňování regálů, vytírání podlahy, pípání zboží nakupujících zákazníků a přebírání hotovosti s nutností vydat zpátky přesný obnos řešíte jedno nepěkné monstrum.
Ve dne máte relativní klid – jen klasickou hektickou šichtu. Ale jakmile začne zapadat slunce, je na čase jednak nakoupit zásoby a vylepšit svůj obchůdek, ale předně zabarikádovat dveře a posadit se za počítač, kde na monitoru budete sledovat blížící se zlo.
Jakmile z kanálku v podlaze začne vylézat chapadlo, je potřeba k němu rychle přiběhnout a s pomocí sekery mu změnit názor. Do toho už někdo buší na dveře. Je to zákazník, který před monstrem potřebuje zachránit? Nebo sama příšera?
Vaše činy budou mít následky, možná se už s některým z věrných zákazníků nepotkáte a celé to povede k jednomu ze tří možných konců. Zkrátka velice netradiční mix prakticky seriózního simulátoru obchodu a nefalšovaného hororu.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici.
Turnbound – Deskovkový auto battler postavený na správě inventáře
Milujete gamifikovanou správu inventáře a termín auto battler vám neježí chlupy po těle? Pak směle čtěte dál, protože Turnbound se snadno může stát vaší další chuťovkou.
Nechá vás hrát si s žetonky, které doslova vypadly z deskové hry, v níž jste uvěznění. Každý žetonek má jinou velikost a může zobrazovat zbraň, zbroj a nejrůznější další vybavení, které si váš hrdina nese s sebou.
Není důležitý jen konkrétní předmět, ale i jeho kombinace s ostatními, které vám pomohou vyhrávat nad duchy ostatních hráčů. Jinými slovy, jedná se o asynchronní multiplayer, kde testujete své buildy na buildech hráčů, kteří v danou chvíli nejsou přítomní.
Což i kdyby online byli, jsme v oblasti auto battlerů, bitvy se tedy odehrávají samy bez vašeho zásahu. Záleží jen na tom, jak jste si vylepšili svého hrdinu a jakou kombinací předmětů ze stovek možných jste ho vybavili. Navíc se na to i hezky kouká.
Steam – 365 korun
V předběžném přístupu na 4 až 6 měsíců.
Escape from Ever After – Pohádková plošinovková akce utahující si z korporátů
Tvůrci malebné plošinovky Escape from Ever After se netají svou inspirací v RPG spinoffu Paper Mario, díky čemuž se i tady ve 3D světě pophybují 2D kreslené postavičky z nejrůznějších pohádek. Vše začíná slibně – snahou porazit obávaného draka, ale když dorazíte do jeho sluje, zjistíte, že se proměnila na kancelář plnou kafe srkajících, smyslů zbavených pracovníčků.
Zlá korporace Ever After (asi nebude náhoda, že její zkratka je EA…) totiž začala dobývat svět pohádek a proměňovat je ve svůj byznys. A s tím musíte něco udělat. Takže dáte dohromady partu hrdinů s nejrůznějšími schopnostmi a přednostmi a vydáte se například do země Lovecrafta, kde budete řešit noirový případ, nebo navštívíte tři prasátka, z nichž se stali úspěšní developeři.
Vedle skákačkových pasáží vás hra zabaví svižným, ale tahovým soubojovým systémem, kde se hraje především se správně časovanými, minihravými útoky. Celek uzavírá jazzový soundtrack, takže by to mohla být skutečně příjemná jízda.
Steam – 600 korun
R.I.P.: Reincarnation Insurance Program – Jeden z těch graficky pohledných survivorů s příchutí Diabla
R.I.P.: Reincarnation Insurance Program je další z dlouhé řady „survivorlike“ her, která se ale vymyká svou hezkou 3D grafikou. Většinou se hry inspirované ve Vampire Survivors na vizuální stránku moc nesoustředí, ale R.I.P. vypadá opravdu dobře, obzvlášť v momentech, kdy rozpoutáte pořádné peklo.
Je to takové prazvláštní sci-fi, plné nejrůznějších experimentálních palných zbraní typu SMG, brokovnice a bazuky, které jsou ale obohacené nejrůznějšími požehnáními. A vašimi nepřáteli bude plejáda… zombií.
Tvůrci každopádně vyzdvihují fakt, že to není jen survivor, ale také Diablo. Respektive systém lootu, vylepšování vybavení a tvorba jeho setů se inspirovala v této ARPG legendě. Dokonce si po každém runu odemykáte permanentní upgready ve stromu dovedností, který vás hru od hry činí trvale lepšími.
V únoru v rámci předběžného přístupu navíc dorazí nový endgame obsah, další mapa i nový typ trvalého vylepšování v podobě technologických karetních upgradů. Pokud jste tedy už prošli křížem krážem povedené 3D kousky jako Deep Rock Galactic: Survivor či Achilles: Survivors, pak víte kudy dál.
Steam – 310 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.
Speedball – Návrat legendárního futuristického míčového sportu
„Speedball (též Powerball, Superball, Ball, Herník) je slangové anglické označení tvrdé drogy, kombinace heroinu a nejčastěji kokainu, popřípadě pervitinu, či amfetaminu aplikované převážně injekčně.“
No dobře, přepněme na jinou kartu na Wikipedii a dozvíme se, že Speedball je videohra z roku 1988 od The Bitmap Brothers, která se nyní po dlouhých 38 letech vrací v reinkarnaci od Rebellionu.
Je to drsný futuristický sport, vlastně takový americký fotbal či házená, kde je legitimní sejmout soupeře, stejně jako běhat po stěnách a pomoct si při výskoku jetpackem.
Speedball svým pojetím logicky tíhne k multiplayerovému hraní, kde se v arénách vždy utkají dva týmy, jejichž hráči se musí naučit spolupracovat a využívat nejrůznějších nástrah samostatných arén. Nicméně se myslelo i na staré dobré gaučové hraní a zkrátka nepřijdou ani sólisté, kteří si střihnou ligu proti počítači či konzoli.
Steam, PlayStation 5 – 730 korun
Xbox Series – 860 korun
Roots Devour – Originální použití karet při hře na vše požírajícího boha
Jste prastaré božstvo v lese, který jako by vypadl z Lovecraftova pera. A máte hlad. A taky všepožírající kořeny. Rozpínáte se do libovolných směrů a požíráte vše, co vám přijde do cesty. Ať už je to pouhá krysa, nebo pouhý člověk.
Každá jednotlivá položka je kartou a vy se s nimi pomocí vlastních karet propojujete. Vytváříte síť kořenů, rostete, vylepšujete svůj balíček a nasloucháte příběhům. Ne každá bytost je jen potravou. Některé mají co říct a je na vás, zda i jimi ukojíte svůj hlad, nebo je necháte žít a odhalíte tak jejich příběh.
Roots Devour je minimalistická hra, která ale už na první dobrou zaujme uhrančivou grafikou, kde tmu rozzařují nejen vaše bílé kořeny, ale i rudé kontury budoucích obětí. Artistická strategie využívající okoukané karty neokoukaným způsobem.
Steam – 360 korun