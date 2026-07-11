Pod radarem: Nakrmte hladovou díru, rozluštěte mimozemský jazyk a lečte dobrodruhy

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Feed The Pit – S pomocí karet a mapy najděte oběti pro hladovou díru
Kult Hladové díry si vás vyvolil jako svého dalšího vykonavatele. Přiveďte dostatek duší k ozubené propasti a získáte přístup mezi nejvěrnější. Otázkou zůstává, máte na něco takového žaludek?
Feed The Pit je hororová hra, která se těžko schová do nějaké škatulky. Asi je to primárně příběhová adventura, nicméně herní náplň tomu moc neodpovídá. Ve světě plném hrůz hledáte lidi, na které dostala titulní jáma chuť.
A to děláte s pomocí karet, respektive otázek na polohu budoucí oběti. Karty tak musíte konzultovat s mapou rozdělenou do kvadrantů a postupně zúžit možnosti na malý úsek, kde oběť už najdete po svých. Pak už ji jen stačí zpacifikovat, naložit do dodávky a předhodit jámě a jde se na další misi.
Přestože se nejedná o early access, hra vychází nedokončená. Konkrétně si zahrajete jen první příběhovou kapitolu. Další dvě kapitoly dorazí v následujících měsících formou updatu.
Steam – 250 korun