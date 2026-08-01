Pod radarem: Mrazivý vlakový survival, RTS s prvky RPG, náročná plošinovka a... dinosauři s meči?

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Aquapark Tycoon – Vybudujte si svůj vlastní vodní park
Je to jako RollerCoaster Tycoon, ale zaměřený čistě na vodní radovánky. V Aquapark Tycoon si s příjemně komplexními nástroji postavíte svůj vlastní vodní park plný tobogánů, bazénů a mnoho dalšího.
V rámci scénářů se můžete ocitnout na věčně slunečných místech i v lokacích se střídajícími se ročními obdobími. Čím zabavit lidi v zimě, ptáte se? Tak třeba pořádnou saunou! Jak sauny, tak bazény i všechny ty tobogány a skluzavky si sami vytvoříte v editoru.
Na vás je kompletní design bazénu se všemi jeho zákoutími a atrakcemi, stejně jako tvar a spád skluzavek s nejrůznějšími prvky, jako jsou třeba trychtýře. K tomu musíte samozřejmě myslet na blaho svých návštěvníků (ať vás ani nenapadne část tobogánu odstranit v průběhu jízdy!), najímat plavčíky i uklízečky a dbát tak o finanční stránku celého vodního parku.
Navíc se o park můžete starat spolu s přáteli v online kooperaci. Roční předběžný přístup by pak měl přinést další scénáře s dlouhodobějšími úkoly, více atrakcí, jejich témat, dekorací a spoustu dalšího.
Steam – 565 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců