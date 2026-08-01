Pod radarem: Mrazivý vlakový survival, RTS s prvky RPG, náročná plošinovka a... dinosauři s meči?
zdroj: Boxelware
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Pod radarem: Mrazivý vlakový survival, RTS s prvky RPG, náročná plošinovka a... dinosauři s meči?

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

1. 8. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Aquapark Tycoon – Vybudujte si svůj vlastní vodní park

zdroj: Boxelware

Je to jako RollerCoaster Tycoon, ale zaměřený čistě na vodní radovánky. V Aquapark Tycoon si s příjemně komplexními nástroji postavíte svůj vlastní vodní park plný tobogánů, bazénů a mnoho dalšího.

V rámci scénářů se můžete ocitnout na věčně slunečných místech i v lokacích se střídajícími se ročními obdobími. Čím zabavit lidi v zimě, ptáte se? Tak třeba pořádnou saunou! Jak sauny, tak bazény i všechny ty tobogány a skluzavky si sami vytvoříte v editoru.

Na vás je kompletní design bazénu se všemi jeho zákoutími a atrakcemi, stejně jako tvar a spád skluzavek s nejrůznějšími prvky, jako jsou třeba trychtýře. K tomu musíte samozřejmě myslet na blaho svých návštěvníků (ať vás ani nenapadne část tobogánu odstranit v průběhu jízdy!), najímat plavčíky i uklízečky a dbát tak o finanční stránku celého vodního parku.

Navíc se o park můžete starat spolu s přáteli v online kooperaci. Roční předběžný přístup by pak měl přinést další scénáře s dlouhodobějšími úkoly, více atrakcí, jejich témat, dekorací a spoustu dalšího.

Steam – 565 korun

Demo k dispozici

V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců

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Kromě Aquapark Tycoon v článku najdete dalších šest jedinečných indie her jako:
  • survival ve tylu Snowpiercera,
  • brutální, uspokojivou fyzikální řež,
  • náročnou bojovou plošinovku,
  • realtime strategii se silnými RPG prvky,
  • dinosaury s meči,
  • a čistokrevný boss rush.

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Tagy:
strategie dinosauři boss online akční sci-fi RPG multiplayer survival plošinovka budovatelská kooperace realtime roguelike indie hra tycoon hack and slash Pod radarem
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Tears of Metal Aquapark Tycoon EverRail Gurei ZeroSpace Dinoblade Rubinite
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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