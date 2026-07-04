Pod radarem: Likvidace plísně, budování zvířecí rezervace a dávka hazardu
zdroj: Pixel Puffs
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Pod radarem: Likvidace plísně, budování zvířecí rezervace a dávka hazardu

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

4. 7. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Pawsome Resort – Vytvořte si útočiště pro zvířata ve stylu Stardew Valley

zdroj: Pixel Puffs

Pawsome Resort je dalším z řady simulátorů venkovského života v pixelartové grafice, kde jde především o roztomilost než o akci. Od pohledu připomíná Stardew Valley, ale důraz klade na budování takové soukromé zoo.

Je tu přitom opravdu všechno – farmaření, rybaření, budování výběhů, rozšiřování vaší kanceláře, seznamování se s místními, účast na vesnických událostech, odhalování tajuplných příběhů…

Ze všeho nejvíc se ale staráte o nejrůznější zdomácnělá i exotická zvířata: od kočky a psa přes ovce a prasata až po zebry, klokany či lední medvědy. V průběhu předběžného přístupu přibudou ještě další zvířata, questy, příběhy a možnosti dekorací.

Steam – 300 korun

Demo k dispozici

V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců

 

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Kromě Pawsome Resort v článku najdete dalších šest jedinečných indie her jako:
  • silně příběhovou adventuru beze slov,
  • minimalistický simulátor drhnutí kuchyně,
  • roguelite kasinovou ruletu s novými pravidly,
  • kooperativní survivors ve stylu Megabonk,
  • roguelite deckbuilding se stíracími losy,
  • a simulátor života s karavanem ve stylu Stardew Valley.

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Tagy:
hazard úklid simulace akční fantasy RPG multiplayer adventura plošinovka kooperace pixel art farmaření indie hra karetní hra deckbuilding roguelite simulátor života survivors Pod radarem
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Deer & Boy Scratch Off! Bingle Bingle Pawsome Resort Moldwasher Sineus Arena Survivors Caravan Village: Farming Life
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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