Pod radarem: Likvidace plísně, budování zvířecí rezervace a dávka hazardu

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Pawsome Resort – Vytvořte si útočiště pro zvířata ve stylu Stardew Valley
Pawsome Resort je dalším z řady simulátorů venkovského života v pixelartové grafice, kde jde především o roztomilost než o akci. Od pohledu připomíná Stardew Valley, ale důraz klade na budování takové soukromé zoo.
Je tu přitom opravdu všechno – farmaření, rybaření, budování výběhů, rozšiřování vaší kanceláře, seznamování se s místními, účast na vesnických událostech, odhalování tajuplných příběhů…
Ze všeho nejvíc se ale staráte o nejrůznější zdomácnělá i exotická zvířata: od kočky a psa přes ovce a prasata až po zebry, klokany či lední medvědy. V průběhu předběžného přístupu přibudou ještě další zvířata, questy, příběhy a možnosti dekorací.
Steam – 300 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců