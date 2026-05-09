Pod radarem: Kovbojská extrakce, komiksová bojovka, kostky i správa pumpy

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Far Far West – Extrakční střílečka z magického Divokého západu
Indie scéna už to zase dokázala. Far Far West je obrovský hit! Téměř 12 tisíc recenzí na Steamu, z nichž drtivých 97 % procent je kladných a 500 tisíc kusů prodaných za první týden od vydání. A to se bavíme teprve o předběžném přístupu.
Holt recept na Helldivers šmrcnuté kovboji, roboty a kouzly chutná prakticky všem a pokud mezi nimi ještě nejste, tak buď proto, že jste o hře ještě skutečně neslyšeli, nebo proto, že vás nezajímají extrakční střílečky pro partu spolupracujících přátel.
Až ve čtyřech se můžete vrhnout na mapu a dle libosti si na ní plnit několik vytyčených questů. Až sami uznáte za vhodné, pokusíte se zdolat bosse a pak se rychle dostat z mapy. Do té doby vás ale čas netlačí a každá návštěva mapy je jiná díky jiné skladbě úkolů, jinému bossovi a samozřejmě i díky tomu, že se mezi jednotlivými výsadky vylepšujete.