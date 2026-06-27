Pod radarem: Kooperativní fenoménový horor, motokáry a budovatelská fotbalová strategie

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Thank You For Your Application – Staňte se náborářem v korporátu ve stylu Papers, Please
Thank You For Your Application je novinka z mini žánru her jako Papers, Please a Contraband Police, která z vás udělá náboráře jedné z obrovitých, na kost prohnilých korporací. Pokud jste hráli zmíněné hry, pak vás nepřekvapí, že hlavní náplní je kontrola dokladů.
V tomto případě je vaším úkolem na základě denních požadavků firmy vybírat nejvhodnější kandidáty na nově otevřené pozice. Budete procházet jejich životopisy i psychologické posudky a páčit z nich odpovědi na nepříjemné otázky.
Ani tady samozřejmě nechybí morální rovina, kdy je na vás, jak striktně se budete držet zadání a kdy zapojíte srdce a dáte práci někomu, kdo ji zoufale potřebuje, ale dle tabulek ji dělat nemá. Nesmíte to ale přehánět, protože placení jste za dobře odvedenou práci a vedle uhrazení nájmu a stravy také musíte myslet na svůj duševní stav.
Tím ale budou silně otřásat zjištění o vašem zaměstnavateli, jehož podnikání rozhodně nebude z nejčistších. Vyzkoušejte si demo, ať zjistíte, zda je taková práce něčím pro vás.
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