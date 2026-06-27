Pod radarem: Kooperativní fenoménový horor, motokáry a budovatelská fotbalová strategie
zdroj: Render System
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Pod radarem: Kooperativní fenoménový horor, motokáry a budovatelská fotbalová strategie

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 6. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Thank You For Your Application – Staňte se náborářem v korporátu ve stylu Papers, Please

zdroj: No More Robots

Thank You For Your Application je novinka z mini žánru her jako Papers, Please a Contraband Police, která z vás udělá náboráře jedné z obrovitých, na kost prohnilých korporací. Pokud jste hráli zmíněné hry, pak vás nepřekvapí, že hlavní náplní je kontrola dokladů.

V tomto případě je vaším úkolem na základě denních požadavků firmy vybírat nejvhodnější kandidáty na nově otevřené pozice. Budete procházet jejich životopisy i psychologické posudky a páčit z nich odpovědi na nepříjemné otázky.

Ani tady samozřejmě nechybí morální rovina, kdy je na vás, jak striktně se budete držet zadání a kdy zapojíte srdce a dáte práci někomu, kdo ji zoufale potřebuje, ale dle tabulek ji dělat nemá. Nesmíte to ale přehánět, protože placení jste za dobře odvedenou práci a vedle uhrazení nájmu a stravy také musíte myslet na svůj duševní stav.

Tím ale budou silně otřásat zjištění o vašem zaměstnavateli, jehož podnikání rozhodně nebude z nejčistších. Vyzkoušejte si demo, ať zjistíte, zda je taková práce něčím pro vás.

Steam – 410 korun

Demo k dispozici

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Kromě Thank You For Your Application v článku najdete dalších pět jedinečných indie her jako:
  • budovatelskou strategii plnou fotbalu,
  • hadovitou párty hru pro až 8 hráčů na jedné obrazovce,
  • retro hardcore plošinovku,
  • závody motokár pro sólo i gaučové hraní,
  • a kooperativní horor dle fenoménu backrooms.

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Tagy:
Indie strategie fotbal simulace manažer horor akční fantasy Závodní multiplayer adventura plošinovka budovatelská kooperace 2D indie hra tycoon Pod radarem párty
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Thank You For Your Application Copa City SharedScreen Wagons 2 PixelBoss: Shattered Depths Karting4Fun Backrooms Lost Runners
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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