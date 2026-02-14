Pod radarem: Konkurence pro Project Zomboid, Hotline Miami na drogách i krev coby zbraň

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Menace – Taktická válka s vesmírnou hrozbou od tvůrců Battle Brothers
Snad každý zarytý příznivce tahových taktických RPG hrál nebo alespoň slyšel o hře Battle Brothers od Overhype Studios, které vám dalo do rukou skupinu žoldáků v drsném fantaskním středověku. Nyní po bezmála devíti letech vychází jejich druhá hra Menace.
Je to opět tahové taktické RPG, které se ale tentokrát přesunulo do budoucnosti a do vesmíru. Jako velitel jednotky Republic Marine Corps jste vysláni na okraj soustavy vyřešit tamní rozbroje mezi frakcemi, ale jak brzy zjistíte, vaši nepřátelé se stanou vašimi přáteli, abyste společně porazili mnohem větší hrozbu.
Takže se spojujete se spodinou společnosti, abyste díky jejich kriminální expertíze získali přístup k pořádným zbraním, tajným informacím a čemukoliv, co vám zajistí výhodu. Můžete se spřáhnout s libovolnou frakcí, vydat se na libovolnou misi a za svá rozhodnutí ponesete následky.
V rámci tahových bitev budete navštěvovat bezpočet planet a využívat předností svých bojovníků, jimž nebude chybět skutečný charakter třeba díky příběhovému pozadí i ambicím v boji (jejich naplňování ovlivňuje morálku a další bojeschopnost). Nechybí ani vaše vlastní vesmírné plavidlo sloužící coby základna.
Přes 5 tisíc recenzí na Steamu s hodnocením Velmi kladné pak dává jasně najevo, že se vývojářům podařilo zopakovat úspěch už v předběžném přístupu.
Steam – 970 korun
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců.
Jackal – Zdrogovaný „John Wick“ ve stylu Hotline Miami
Pohled kolmo shora, jeviště plné mrtvol, podlaha zbarvená do ruda. A mezi tím vším jeden týpek v bílé košili plné skvrn od tělních tekutin pobitých členů mafie. Takové už je Las Vegas 70. let minulého století!
Alespoň tedy v podání novinky Jackal, která se přiznaně inspiruje v legendární pecce Hotline Miami i Johnu Wickovi (který se v případě perfektní scény ze čtvrtého dílu inspiroval v Hotline Miami, ale ať se v tom nezamotáme…). Hrajete prostě za mašinu na zabíjení, která doslova jede na drogách.
To drogy vám propůjčují „nadpřirozené“ schopnosti a neustále se dostáváte k novým látkám. Kombinujete modifikátory hratelnosti, děláte si zbraně z čehokoliv, co se zrovna válí kolem a objevujete neustále svěží svět neřesti díky procedurálně generovaným úrovním.
A nejenže to celé vypadá parádně, ale i takhle neřízená akce má svůj noirový příběh o zabijákovi a jeho nadpřirozeném parťákovi.
Steam – 360 korun
HumanitZ – Přístupnější a svým způsobem hezčí Project Zomboid
HumanitZ po letech opouští předběžný přístup a oslovuje každého, kdo si libuje v tuhých survival hrách ve světě plném nemrtvých, kde je o jídlo, pití a materiály velká nouze. Pokud na vás byl Project Zomboid až moc simulační či ošklivý, tady byste se mohli najít.
Opatrně prozkoumávejte dům za domem ve snaze najít lepší zbraň, oblečení a cokoliv, co vám pomůže přežít. Cestovat po svých je zdlouhavé, tak proč si nepořídit auto? Je jich tu spousta a skutečně se dají řídit, mají různě velké kufry, ale také často vybitou baterii nebo jim vyloženě chybí součástky, takže ani v apokalyptickém světě nejsou ta auta úplně zadarmo…
V rámci přežití si budete vyrábět například lapač dešťové vody, protože voda ze záchodových mís brzy dojde. Určitě se vyplatí mít s sebou nějaké páčidlo, protože vloupávat se do domů skrze okna s pomocí pěstí vede k jistému pořezání a rychlému vykrvácení.
HumanitZ má spoustu simulačních prvků, kam se samozřejmě řadí práce s hlukem a vaším tělesným stavem. Nechybí RPG prvky, možnost farmařit, lovit, rybařit a klidně si můžete dát s přáteli kooperaci. Celý otevřený svět už čeká, až ho prozkoumáte a přežijete. V opačném případě bude vaše další postava čelit té předešlé proměněné v zombie.
Steam – 450 korun
Demo k dispozici.
Starsand Island – Stardew Valley v lehkém anime stylu
Pokud nedáte dopustit na simulátory života točící se z velké části okolo farmaření a z druhé velké části okolo vztahů s místními, a navíc vám nevadí vliv Asie, pak by se Starsand Island mohl stát vaším dalším útočištěm.
Je to idylické místo, kde by asi většina z nás ráda strávila pár měsíců ničím nerušeného klidu. Tahle hra vám to umožní. Budete si v poklidu dělat na svém políčku, rybařit na nedaleké pláži, po ostrově se budete prohánět na long boardu či skůtru a plavit se na loďce po moři.
Spřátelíte se s místními i se zdejšími tvory, které si můžete osedlat. Moře pak skýtá spoustu tajemství na svých ostrovech, a dokonce tu nechybí souboje s monstry, která chrání vzácné suroviny. Zkrátka útěk od reality jak se sluší a patří.
Steam – 950 korun
V předběžném přístupu na minimálně 4 měsíce.
Circle Empires II – Návrat realtimové strategie plné kruhových říší
Původní Circle Empires bylo tím pravým indie závanem, který si podmanil mnoho fanoušků realtimových strategií s neotřelými nápady. Pokračování Circle Empires II není revolucí, ale pozvolnou evolucí a snadným výchozím bodem pro každého, koho jednička minula.
Vytváříte si armádu z rytířů, lučištníků, kouzelníků i nekromantů a dobýváte jednu kruhovou zemi za druhou. Zdejší svět je totiž tvořený propojenými kruhy, kde každý je svým vlastním ekosystémem – má své vlastní zdroje, nepřátele a jiná nebezpečí. A vy je musíte postupně dobýt všechny.
Pracuje se s kombinováním jednotek do jedné silnější a novinkou je možnost spravovat jejich vybavení. Umělá inteligence je chytřejší, je tu víc variací a jiné podpory nekonečného hraní. A vedle sóla nechybí možnost spřáhnout se s přáteli v kooperaci, nebo se proti nim postavit v PvP.
Steam – 310 korun
Demo k dispozici.
Goblin Sushi – Simulátor podniku s velmi nechutným sushi
Hráli jste geniální Dave the Diver? A bavilo vás po každém rybolovu usednout za bar a připravovat sushi? Tak v Goblin Sushi budete dělat jenom tu druhou část – připravovat pokrmy z opravdu nechutných surovin, zarolované do rýže a mořských řas.
Jste goblin, vašimi zákazníky jsou goblini a ti si zjevně nepotrpí na vytříbené rybičky a raději dají přednost takovým věcem jako housenky, slimáci, kuřecí hlavy či rozmixované ropuchy. Budete opékat, rolovat, krájet, servírovat a vydělávat.
Nicméně goblinní svět je drsný a nájemné se vybírá co dvě minuty. A pokaždé je vyšší. Když nezaplatíte, vaše podnikání končí a musíte ho rozjet znovu. Naštěstí si svůj podnik vylepšujete a pracujete i na receptech, aby byly sofistikovanější a víc vynášely. Tak dobrou… chuť?
Steam – 240 korun
V předběžném přístupu na minimálně 12 měsíců.
Crisol: Theater of Idols – Akční horor z Hispánie, kde je zbraní vaše krev
Historické události, folklór a náboženský podtón Hispánie (dnešní Pyrenejský poloostrov) dali vzniknout akčnímu hororu Crisol: Theater of Idols. Graficky poutavá hra z vás udělá vojáka uvězněného na tajuplném ostrově Tormentosa, kde se to hemží nejen takovými těmi běžnějšími monstry, ale i oživlými sochami.
Nebudete před nimi utíkat, ale pustíte se s nimi do křížku díky moc pěkným designům zbraní, které vedle nebývalého zdobení mají ještě jednu zvláštnost – pohání je vaše krev. Takže když chcete přebít, tak k tomu určené táhlo je zároveň bodec, který vám z ruky vycucne trochu životadárné tekutiny.
Vtip je tedy v tom, že čím více bojujete, tím víc si sami ubližujete. Ale když bojovat nebudete, ublíží vám někdo jiný. Takže musíte vážit každý výstřel a dělat vše pro vylepšení vlastností své krve, aby byla smrtelnější, ve zbraních vydržela déle a obdařila vás i speciálními schopnostmi. Poutavý nápad, co říkáte?
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 425 korun