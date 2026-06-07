Pod radarem: Hackerský krokovací dungeon, šachový soulslike a inkoustový „Hades“
zdroj: Crossfall Games
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Pod radarem: Hackerský krokovací dungeon, šachový soulslike a inkoustový „Hades“

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

7. 6. 2026 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda |

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Town to City – Kouzelné budování středomořského městečka od tvůrců Station to Station

zdroj: Kwalee

Studio Galaxy Grove stojí za příjemným překvapením Station to Station, tedy minimalistickým vlakovým „Transport Tycoonem“. Ten vedle herních systémů zaujal překrásnou vizuální stylizací, jíž bylo dosaženo pomocí voxelů. I další hra tohoto týmu používá stejné grafické pozlátko, a přestože v ní vlaky jezdí, tak o ně vůbec nejde.

Town to City je vlastně klasická budovatelská strategie, která vás nechá vytvořit si středomořské městečko 19. století dle vašich představ. A to doslova. Neexistuje tu totiž žádná omezující síť, domy můžete umístit naprosto kamkoliv, a dokonce pro ně i upravit krajinu – nechat zmizet kopec nebo ho naopak navýšit, vytvořit si jezero nebo ho zasypat. Nechybí nepřeberné množství dekorací, aby výsledné dílo bylo hodné vaší plochy na počítači.

Z herních systémů se pak jedná o tradiční naplňování potřeb obyvatel a jejich zaměstnávání ve výrobnách. Vyděláváte peníze na stavbu nových produktů, které si zároveň postupně odemykáte. Pro tvůrce to navíc vydáním plné verze z předchozího předběžného přístupu nekončí a v nejbližším updatu přidají například možnost tvořit i samotné domy.

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Kromě Town to City v článku najdete dalších šest jedinečných indie her jako:
  • návrat kyberpunkového krokovacího hackování,
  • inkoustový akční roguelite pro milovníky Hades,
  • indie soulslike inspirovaný italským uměním a šachem,
  • karetní deckbuilding hrající si s konstelacemi,
  • bláznivou kooperaci s vysokozdvižnými vozíky,
  • a tahový bullet-hell.

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Tagy:
hacker akční sci-fi fantasy RPG multiplayer tahová budovatelská kooperace roguelike indie hra cyberpunk karetní hra roguelite soulslike Pod radarem
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Town to City 868-BACK Realm of Ink Stonemachia Moonsigil Atlas Crashout Crew Enter the Chronosphere
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Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
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