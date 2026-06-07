Pod radarem: Hackerský krokovací dungeon, šachový soulslike a inkoustový „Hades“

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Town to City – Kouzelné budování středomořského městečka od tvůrců Station to Station
Studio Galaxy Grove stojí za příjemným překvapením Station to Station, tedy minimalistickým vlakovým „Transport Tycoonem“. Ten vedle herních systémů zaujal překrásnou vizuální stylizací, jíž bylo dosaženo pomocí voxelů. I další hra tohoto týmu používá stejné grafické pozlátko, a přestože v ní vlaky jezdí, tak o ně vůbec nejde.
Town to City je vlastně klasická budovatelská strategie, která vás nechá vytvořit si středomořské městečko 19. století dle vašich představ. A to doslova. Neexistuje tu totiž žádná omezující síť, domy můžete umístit naprosto kamkoliv, a dokonce pro ně i upravit krajinu – nechat zmizet kopec nebo ho naopak navýšit, vytvořit si jezero nebo ho zasypat. Nechybí nepřeberné množství dekorací, aby výsledné dílo bylo hodné vaší plochy na počítači.
Z herních systémů se pak jedná o tradiční naplňování potřeb obyvatel a jejich zaměstnávání ve výrobnách. Vyděláváte peníze na stavbu nových produktů, které si zároveň postupně odemykáte. Pro tvůrce to navíc vydáním plné verze z předchozího předběžného přístupu nekončí a v nejbližším updatu přidají například možnost tvořit i samotné domy.
Steam – 700 korun