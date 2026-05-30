Pod radarem: Fyzická kostkovaná, slovenský boomer shooter, manažer taxíků a Schrödinger

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Rune Dice – Zase trochu jinak pojatý kostkový roguelite. Tentokrát s fyzikou!
Kostkových her s roguelite prvky je celá řada. A já se vůbec nedivím. S kostkami lze vymýšlet nekonečné množství zábavných systémů, čehož jsou důkazem stolní hry. A ve videohrách se jim díky počítačové magii daří ještě šílenější kousky.
Platí to i o novince Rune Dice, která je v jádru jen další roguelite hrou s volbou cesty skrze procedurálně generovanou síť setkání, kde není nouze o boje a sem tam i nějakou tu nebojovou událost, jako je obchodník, truhla a další.
Nicméně ta hlavní zábava tkví v soubojovém systému, který je postavený na párování kostek. Ty jsou rozsypané na hrací ploše v různých hodnotách a vy do nich doslova pálíte (možná cvrnkáte?) jedničkovou kostku. Když s ní trefíte jinou jedničku, spojí se obě do dvojky a ta hned odskakuje směrem k nejbližší dvojce.
Asi vám dochází, že to vede k řetězení, kdy se celá hrací deska roztančí, jak do sebe kostky naráží, spojují se a vybuchují do čím dál větších hodnot. Všechny propojené páry jsou pak ve formě odpovídajícího poškození vyslané do nepřátel. Přičtěte si k tomu možnost kupovat si kostky se speciálními efekty a hraní za osm různých hrdinů s vlastními schopnostmi a myslím, že Rune Dice hned tak nedáte z ruky.
PlayStation 5 – 519 korun
Xbox Series – 429 korun
Demo k dispozici.