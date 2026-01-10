Pod radarem: Další vyzyvatel Factoria, simulátor lovu kachen i poklidná karavana

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
DuneCrawl – Akční postapo s jízdou na obrovitém krabovi
DuneCrawl vás podobně jako série Fallout vyzývá k průzkumu pouštní postapokalyptické krajiny, která je plná nejrůznějších brouků, robotů a jiné havěti, jež vám půjde po krku. Izometrický pohled odhaluje příjemně kreslený vizuál, ve kterém není nouze o výbuchy.
Prim totiž hraje nejen průzkum rozlehlé pustiny, ale také souboje na několika úrovních. Můžete totiž běhat po svých a sekat i pálit ze zbraní, stejně jako si osedlat menší zvířata, případně jezdit na své pojízdné krabí pevnosti a střílet z jejích kanónů.
Pevnost ale není nesmrtelná, takže počítejte s nutností opravovat její nohy i palubu. Samozřejmostí jsou pak RPG prvky plné vylepšování vaší postavy, odemykání nových schopností a tak podobně. A navíc si na nomády nemusíte hrát sami, protože tu nechybí až čtyřčlenná kooperace.
Steam – 475 korun
StarRupture – Spojení Factoria a Satisfactory od tvůrců Green Hell
Kdyby české Factorio bylo 3D střílečka s moderní grafikou, dost možná by vypadalo přesně jako StarRupture. To tedy má vzhledem a ovladatelností daleko blíž k fantastickému Satisfactory, ale nechybí mu hordy nepřátel právě z Factoria.
Uvrhne vás do rozlehlého mimozemského světa, kde se pokusíte vybudovat si základnu. Začnete doslova na zelené louce, ale postupně se skrze těžbu a zpracování surovin propracujete k nejrůznějším výrobnám, které propojíte do komplexních celků vaší vzkvétající továrny na všechno.
A mezitím si musíte dávat pořádný pozor na hordy nepřátel, kterým se vaše přítomnost vůbec nezamlouvá. A aby toho nebylo málo, je tento svět zmítaný četnými katastrofami. Zatím jen v předběžném přístupu, ale už v něm se hra setkává s velkým úspěchem, na čemž není nic divného, když jde o nový projekt od tvůrců děsivě realistického survivalu Green Hell…
Steam – 485 korun
V předběžném přístupu na zhruba jeden rok
BULT: Hunting Simulator – Realistický lov kachen v drsné divočině
Loveckých simulátorů není přece jen tolik, aby se k nim nemohl přidat ještě jeden. Navíc takový, který není o rybolovu či odstřelování vysoké nebo medvědů. Ve hře BULT: Hunting Simulator je totiž ve vašem hledáčku jen a pouze ptactvo, zejména pak kachny.
Nejedná se o žádný vtip. Tvůrci si dali za úkol vytvořit skutečný simulátor, který myslí na detaily. Kupříkladu byste měli dbát na prostředí a jemu přizpůsobit kamufláž svého oblečení. Můžete si kolem sebe postavit krycí síť, abyste na břehu rybníka moc nevyčnívali.
Je tu balistika zbraní i věrné zobrazení chování ptactva, které ikonicky vzlétá i přistává, shlukuje se do hejna, pátrá po potravě a jeho režim se mění na základě denní doby. Dopravujete se po svých i na loďce a čas mezi výpravami trávíte ve své chatce čtením časopisů, sekáním dřeva či odpočinkem u rozpálených kamen. Předběžný přístup slibuje přidat více ptactva, zbraní, vybavení, lokací i herní mód se zakázkami.
Steam – 235 korun
V předběžném přístupu na zhruba jeden rok
Oddcore – Opravdu frenetická, skutečně prazvláštní střílečka
Cože? Vy máte jenom pět minut a říkáte si, že to nemá smysl zapínat nějakou hru? Tak to na ploše asi nemáte ikonku hry Oddcore… Ta vám totiž víc času na zlikvidování všech nepřátel na více než padesáti mapách ani nedá!
Bleskurychlá akce v absurdních arénách slibuje přístup ke 13 zbraním, s nimiž odpravíte na pětadvacet nepřátel a bossů. Zbraně doprovází desítka specializovaných vychytávek a sedmdesátka předmětů. Netřeba hledat jakékoliv složitosti, je tu jen akce, akce, akce.
No dobře, také si tu můžete zahrát nejrůznější arkádové minihry a tvořivé duše se mohou vrhnout do editoru map. A předběžný přístup hodlá rozšířit každý jednotlivý aspekt hry pro ještě větší variabilitu.
Steam – 240 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců
Cozy Caravan – Vyrazte na cestu v dostavníku a šiřte jen radost
S tím vším, co se teď ve světě děje, není divu, že se spousta vývojářů ubírá k tvorbě nenásilných her, v nichž není možné selhat ani ublížit. S Cozy Caravan máte zapomenout na strasti všedního života a utéct do stále veselého světa plného roztomilých tvorečků.
Máte svůj povoz, s nímž cestujete krajinou a zastavujete se v osadách, kde děláte ostatním radost svými výrobky. Po cestě totiž nacházíte zdroje, z nichž můžete plést oblečení nebo vařit pokrmy, což vaši zákazníci jistě ocení.
S místními se můžete dát do řeči a strávit s nimi volné chvíle, třeba u některé z miniher, ať už jde o běžecké závody, nebo třeba skákání panáka. Tak míru zdar!
Steam – 475 korun
Dostupné také v Apple Arcade a od 15. ledna na Switchi
Feed the Reactor – Nakrmte reaktor palivem v další inkrementální hře
Divil bych se, kdybychom rok 2026 neotevřeli další hrou ze stále populárnějšího mikrožánru inkrementálních her, tedy her, kde každou vteřinou celý zážitek bobtná a do pár hodin je dohrajete.
V případě Feed the Reactor máte na starosti reaktor, do jehož centra manuálně vstřelujete palivo, které se spotřebovává zapalovačem, což generuje energii. A energie je vaše měna, s jejíž pomocí si reaktor vylepšujete.
Nejprve jen zvýšíte množství paliva, které do reaktoru můžete nasypat. Pak přidáte životnost svým zapalovačům. A když budete plnit milníky, které vyžadují čím dál tím větší množství konstantně spalovaného paliva, budete si odemykat další a další systémy vedoucí jen a pouze k tomu, že toho budete dělat pořád víc a víc. Prostě ukázková inkrementace dávající tušit, že nás tento vzkvétající žánr bude i nadále doprovázet.
Steam – 165 korun
Away From Home – Nenáročné rytmické RPG o vnímání atmosféry
Těsně před uplynulými Vánoci na Steamu v tichosti vyšla hra Away From Home, a je to vlastně příznačné. Nejedná se o žádnou výbušnou akci, ale to dost možná nejpoklidnější dobrodružství pro každého, kdo zrovna nehledá sofistikované systémy a chce jednoduše žít okamžikem.
Je to osobní příběh o hledání svého místa na světě, tedy o nelehkých otázkách. Nejsou tu žádné skutečné souboje, žádné pořádné hádanky, jen sem tam nějaká ta rytmická minihra a RPG prvek. Jinak je to ale hra o bytí a vnímání prostředí kolem sebe.
Prim tu hraje procházení se po prostředí, naslouchání postavám, nasávání atmosféry a spojování si útržků příběhů dohromady. Pokud si potřebujete u hraní odpočinout, s Away From Home by vám to mohlo klapnout.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici