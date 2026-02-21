Pod radarem: CRPG inspirované Fallouty, novinka od tvůrců Black Mesa a šermířská plošinovka

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Dobbel Dungeon – Roztomilá tahovka poháněná kostkami
Ošklivá kletba proměnila mírumilovná zvířátka v řádící monstra – případ pro skutečné hrdiny! V Dobbel Dungeon se vydáte na pomoc místním, jejichž domestikovaná zvěř se rázem obrací proti nim. Naštěstí máte k ruce hrst kostek, s jejichž pomocí se dostanete z leckteré šlamastyky.
Dobbel Dungeon je tahové RPG, v němž vyrážíte na průzkum s vybranou trojicí hrdinů, z nichž se každý na něco specializuje a dále vylepšuje ve vlastním stromě dovedností. Všichni si ale hned na začátku boje hodí kostkami, takže v daném kole přesně víte, na čem jste a můžete tak svou taktiku podřídit výsledkům na kostkách.
Kostky můžete i do jisté míry upravovat, abyste docílili požadovaných hodnot. Pak už jen zaútočíte, kdy například s pomocí svých holých rukou dáte zranění rovné polovině hodnoty vybrané kostky a svůj cíl odstrčíte, zatímco meč dá zranění rovné hodnotě použité kostky.
Je tu příběh, jsou tu questy, nechybí bossové, odemykání nových hrdinů, hledání mocných artefaktů, prozkoumávání dílčích ostrovů… Grafika určitě nesedne každému, ale ta hratelnost za to možná fakt stojí.
Steam – 485 korun
Demo k dispozici
Insider Trading – Karetní hra maskovaná za burzu
Akciový trh může být pro jednoho vzrušující, pro druhého nepochopitelný a pro spoustu jistě nudný. Co když ale poslouží jako kulisa karetní hry? V případě Insider Trading je výsledkem správně nepřehledná retro obrazovka jistě se inspirující v Balatru a dosti podivná hra.
V jádru jde především o karetní hru, v níž hrajete za jednoho z dostupných, postupně odemykaných byznysmenů. Každý má vlastní startovní balíček i systémy, které diktují styl vaší strategie. V každém případě si ale budete svůj balíček rozšiřovat o nové karty, dobré i špatné, abyste se následně pustili do akce.
Hraním karet manipulujete celý akciový trh. Určujete ceny nákupu i prodeje a sami rozhodujete, kdy tyto úkony provedete. Cílem je samozřejmě vydělat co největší balík peněz, ale když budete moc riskovat, mohou vás dostihnout nepříznivé karty hroutícího se trhu. Když budete zase až moc opatrní, nebudete mít na čem vydělat.
Nemá to takový šmrnc jako Balatro, ale ze zkušenosti vím, že se akciový trh dá moc hezky gamifikovat (tou zkušeností jsou „vláčkové“ hardcore deskovky ze série 18xx) a přináší možná i větší vzrušení než pokerový hazard…
Steam – 310 korun
Hold the Mine – Přes den doluj, v noci braň!
„I am a dwarf and I’m digging a hole, diggy diggy hole, diggy diggy hole…“ zaznívá v písničce od Wind Rose, kterou si rádi pustíte na pozadí hry Hold the Mine. Ta z vás totiž udělá trpaslíka, který bude nejen fárat hlouběji a hlouběji, ale také svůj důl bránit.
Ve dne doluj, v noci braň. Při hloubení nor, šachet a síní budete sbírat materiály, s jejichž pomocí přímo v dole postavíte četné budovy, které vám pomohou nejen pokračovat, ale i přečkat noc. Během noci se k bráně vašeho dolu na povrchu ženou monstra, která musíte vlastnoručně odrazit.
Naštěstí vám s tím pomohou další trpaslíci, na které narazíte pod zemí, osvobodíte je a klidně je vylepšíte. Už v předběžném přístupu je toho hodně v nabídce – 12 hrdinů, 50 staveb, 35 relikvií a 20 typů bloků, které budou vzdorovat vašemu krumpáči ve dvou biomech. Od plné hry očekávejte ve všech ohledech víc.
Steam – 360 korun
V předběžném přístupu do prosince 2026
Crimson Capes – Taneční šermířská kreace ve 2D
„V kraji se nám rozmáhají černokněžníci, musíme s nimi udělat krátký proces!“ zavelel král směrem k vůdci skupiny Rudých kápí, samozvaným lovcům čarodějnic. Z této skupiny si ve hře Crimson Capes zahrajete za čtyři různé hrdiny.
Toto 2D akční RPG je postavené na šermířství, které vychází ze skutečných principů. V dechberoucích animacích je to dobře poznat a spíš než o masakr se jedná o tanec smrti. Nejste ale obyčejní rytíři, protože ovládáte i různé druhy magie. Zatímco jeden poručí bouři, druhý dokáže chrlit oheň.
Pestrá prostředí ukrývají poklady, porážením řadových nepřátel si odemykáte nové schopnosti, abyste vůbec měli šanci na celkových 25 bossů. Kdykoliv se k vám mohou připojit přátelé v online kooperaci, a pokud zrovna budete mít chuť na přeměření svých schopností, můžete si to rozdat na kordy i s jiným hráčem. Dejte si demo, u kterého ale asi nezůstane.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici
ANLIFE: Motion-Learning Life Evolution – V roli boha sledujte evoluci základního života
Anlife je taková hra nehra. Dala by se částečně označit za simulaci života, částečně za hraní si na boha, ale předně je to sandbox bez skutečného cíle, příběhu, úkolů… Prostě co si sami nezadáte, to nemáte. Jste jen vy, koule připomínající terárko a v ní celý svět, který se rychle zabydlí krychlovitými tvory.
Tyto tvory přímo neovládáte – jsou sami pohánění touhou se najíst a brání jim v tom jejich vlastní tělo ovlivněné fyzikou. A prostředí. To vy definujete, kde je krásná louka, kde hora, kde řeka či moře. A tito tvorové se skrze evoluci a vaše zásahy shůry, k nimž patří i možnost hodit na ně meteorit, vyvíjejí a proměňují.
Třeba zjistí, že se jim se třemi nohami bude běhat lépe. První neplavci se pravděpodobně utopí, ale napříč generacemi se plavat naučí a ovládnou hlubiny. Třeba začnou i létat… Anlife je zkrátka poklidná simulace, kde se většinu času jen koukáte na evoluci života ovlivněného touhou po potravě a fyzikou, která krychlovitým tvorům moc nepřeje. A také vám umožní vytvořit opravdu moc pěkné diorámy.
Steam – 335 korun
Sector Unknown – CRPG space opera inspirovaná původními Fallouty
Že máte rádi izometrická RPG? Svobodu v dialozích i mimo ně? I průzkum různých planet? Tak to tu pro vás mám ambiciózní novinku Sector Unknown, která se hrdě hlásí k odkazu takových velikánů, jakými jsou Fallout, KotOR, Wasteland či Pathfinder.
Nehrajete za skupinu, ale jednotlivce, kterého si pipláte v tradičním duchu RPGček – vylepšujete jak jeho tělesnou stránku se sílou, rychlostí, agresí či inteligencí, tak i nebojové skilly v oblastech jako věda, biologie, počítače, pilotování, finance či inženýrství.
Pak už vás hra vrhne do vesmíru s minimálně pěti planetami k prozkoumání, kde se to hemží nejrůznějšími frakcemi. Na jedné z planet máte svou základnu, kde si můžete vyrábět nové vybavení i lodě pro cesty vesmírem. Máte tu i terminál, kde přijímáte zakázky pro lovce odměn.
A všechna vaše rozhodnutí, navštívené planety, spřátelené frakce, vyřešené úkoly… to vše se projeví na globálním měřítku, na stavu této galaxie. Že to zní až moc dobře? No to první ohlasy taky…
Steam – 600 korun
Rogue Point – Kooperativní střílečka od tvůrců Black Mesa
Studio Crowbar Collective se proslavilo jako tvůrce remaku legendy Half-Life, který se z fanouškovského projektu stal plnohodnotnou placenou hrou nazvanou Black Mesa. Nyní, šest let po jejím vydání, se tým vytahuje s vlastní hrou Rogue Point.
Jedná se o kooperativní střílečku až pro čtyři hráče, která je silně postavená na spolupráci a plánování. Před každou misí si společně projdete plán místa, dohodnete se, kudy vpadnete dovnitř a pak už si jen musíte krýt záda před řadovými vojáky, ostřelovači, těžkooděnci a bossy.
V předběžném přístupu jsou čtyři lokace, každá ale s desítkou variant a dodatečnou randomizací prostředí, takže se opravdu pokaždé musíte připravit. Nechybí nákupy nového vybavení a jeho vylepšování, takže zatímco na začátku hry máte jen pistolku a neprůstřelnou vestu, časem se dostanete ke dvacítce zbraní a desítkám kusů vybavení. Bude to ale stačit v žánru, kde přežívá jen pár největších her?
Steam – 485 korun
V předběžném přístupu na jeden rok