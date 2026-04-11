Pod radarem: Časová smyčka v detektivce, hororový food truck a budování vodního světa

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
All Will Fall – Budování vodního světa s hroutícími se stavbami
Ledovce roztály, planetu pohltil oceán. Přežila jen hrstka.
Ne, to není popis filmu Vodní svět s Kevinem Costnerem, ale nové budovatelské survival strategie All Will Fall. Neplavíte se tady na obří lodi, ale stavíte si plovoucí město. Primárně do výšky, aby se naplno projevilo hlavní lákadlo hry – fyzika.
Stavby totiž podléhají skutečným zákonům přírody, takže když si nedáte práci s materiály a podpěrami, může se snadno stát, že se vám do moře sesype klidně celá čtvrť. Něco takového se logicky nebude líbit některé ze tříd obyvatelstva, jejichž potřeby vás budou trápit stejně jako statika.
Není to totiž jen o hrátkách s fyzikou. Je to plnohodnotná budovatelská strategie, které nechybí práce se surovinami, výrobní řetězce i dobrodružné výpravy. To vše jak v sandboxu, tak kampani o osmi scénářích, které vám dohromady zaberou i přes 100 hodin. A o zbytek už se postará Steam Workshop.
Steam – 700 korun
RACCOIN: Coin Pusher Roguelike – Kasinový hazard, jen mnohem zajímavější
A máme tu další závislárnu, aneb Ještě jiná forma gamifikovaného hazardu. Tentokrát nebudete točit páčkou u klasického automatu ani hrát poker, ale vhazovat mince do stroje a doufat, že odstrčí větší pakl mincí do vaší kapsy.
Tahle klasika z kasina je v RACCOIN: Coin Pusher Roguelike samozřejmě značně vylepšená a naštěstí v ní nejde utrácet skutečné peníze. Co se tím vylepšením myslí? Přece efekty samotných mincí! A ne ledajaké. Když se například potká semínková mince s vodní mincí, vyroste vám přímo ve stroji strom na peníze. Kočičí mince zase sama chytá krysí mince.
A protože je ve hře takových mincí na 150, máte opravdu co objevovat, včetně jejich kombinací nejen mezi sebou, ale i s dalšími 150 power-upy. A k tomu ještě hrajete za jednu z šesti postav, kde každá disponuje vlastními mincemi. A pokud byste se i tak báli, že máte za chvíli dohráno, tak vám osm obtížností srazí hřebínek.
Steam – 290 korun
Modulus: Factory Automation – Shapez na pořádných steroidech
Jistě mi dáte za pravdu, že automatizace jakožto herní žánr je neskutečně opojná. Hry jako Factorio, Satisfactory, Dyson Spehere Program či Shapez 2 jsou neuvěřitelně návykové a odměňující. Proto by každý jejich příznivce měl zbystřit, protože tu něco jako Modulus: Factory Automation ještě nebylo.
I v této hře máte za úkol vyrábět o sto šest, svou výrobu co nejvíce zautomatizovat a podobně jako v Shapez tu pracujete se základními tvary. Nicméně z těch v tomto případě děláte docela konkrétní prvky, z nichž se postupně staví město. A to skutečně v reálném čase.
Dostanete zakázku na mrakodrap, který se skládá z konkrétních bloků. Ty navrhnete, pak jejich četné kopie dopravíte na místo a tam se z nich staví samotná budova. Může být něco uspokojivějšího? Žádné časové omezení, žádní nepřátelé, jen automatizovaná pohoda.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici.
Cinderia – Akční roguelike s estetikou Don’t Starve
Cinderia si vůbec na nic nehraje. Nesnaží se posouvat hranice, místo toho chce jen excelovat v přeplněném žánru roguelike akcí. A daří se jí to. Přes 1600 recenzí a „velmi kladné“ hodnocení na Steamu mluví za vše.
Na první pohled vás jistě uchvátí vizuální stránka hry, která vsází na temnotu, pohádkovost, 2D prvky a výrazné efekty – člověk si snadno vzpomene na pecku Don’t Starve. Hra jako taková pak stojí na nekonečné akci a vylepšování.
Na výběr jsou čtyři hrdinové, kteří se zásadně liší bojovými styly – od mečů přes kanóny až po led. A každý z nich disponuje více než 180 schopnostmi a vybavit se může 130 relikviemi a jinými předměty. Samozřejmostí pak je náhodně generovaný obsah, ať už je řeč o mapě, nepřátelích i událostech.
Steam – 430 korun
V předběžném přístupu snad na 6 až 8 měsíců, možná ale až na 15 měsíců.
Wasteland Bites – Postapo horor s food truckem…
Že ve hrách rádi vaříte, ale Cooking Simulator je moc seriózní a Overcooked zase moc hektický? A co takhle do toho vaření přimíchat trochu hororu? V postapokalyptické pustině Wasteland Bites totiž nikdy nevíte, kdy se sami stanete něčím fast foodem.
Máte svůj vlastní karavan, s nímž projíždíte pustinu a prodáváte jídlo kolemjdoucím. No, jídlo… Jelikož jsou vašimi zákazníky monstra, tak jejich apetit není zrovna v souladu s michelinskou hvězdou. Jednomu chutná syrové krysí maso, druhému plesnivá polévka, zatímco další upřednostňuje radioaktivní šiš kebab.
A jiný si do břicha zaslouží tak akorát broky z vaší brokovnice, pokud ve food trucku rovnou nechcete zařvat. Vařte jídla, mějte přehled o svých zásobách a přežijte každou zastávku ve zdraví. Dobrou chuť.
Steam – 240 korun
Tlatoani: Aztec Cities – Budovatelská strategie plná skutečné historie
Z vod předběžného přístupu se do plnohodnotné hry probudovala strategie Tlatoani: Aztec Cities. V té – jak už název napovídá – tvoříte vlastní aztéckou zástavbu coby panovník (v domorodém jazyce nahuatl ono titulní „tlatoani“).
Na jednu stranu řešíte takové ty obvyklé věci jako výstavbu nejrůznějších budov a naplňování potřeb vašich občanů, kteří jsou do jednoho simulovaní, nabízejí nejrůznější přednosti a vyžadují plejádu věcí, aby byli šťastní.
Nicméně ani této hře nechybí nějaká ta unikátní udička. Tou je nutnost stavět symetricky, nebo alespoň rovnoběžně a v obdélnících, abyste nerozhněvali bohy. K tomu je tu navíc pořádná dávka historie od lidských obětí bohům, přes oslavy a vliv kalendáře, až po hudbu i možnost naučit se slova ze zmiňovaného jazyka Aztéků.
Steam – 475 korun
The Posthumous Investigation – Noirová detektivka s časovou smyčkou
Podobně jako Tom Cruise ve filmu Na hraně zítřka budete i vy v The Posthumous Investigation prožívat jeden a tentýž den pořád dokola. Jste lapení v časové smyčce, z níž uniknete jedině tak, že odhalíte pachatele zločinu.
Píše se rok 1937, jste v Riu de Janeiru a potýkáte se se 14 postavami, které v časovém limitu čím dál tím víc poznáváte a odhalujete díry v jejich tvrzeních. Sami si musíte dát dohromady všechny souvislosti a usvědčit skutečného pachatele.
Hra naprosto skvěle vypadá, je jak satirická a sarkastická zároveň, a zároveň jde o poctu brazilskému spisovateli Machado de Assisovi, který v 19. století přišel s naprosto neotřelým vyprávěcím stylem.
Steam – 475 korun
Demo k dispozici.