Pod radarem: Čarujte prsty, teraformujte Mars, lovte kraby a skládejte puzzle

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Aethus – Osamělý vývojář vytvořil hru o budování těžební kolonie
Pawsmonaut Games založil v roce 2023 jediný vývojář Alex Kane, který nabral bohaté zkušenosti s vývojem her ve studiích jako Rockstar North (série GTA), Splash Damage (Gears Tactics) a Build a Rocket Boy (MindsEye). Korporát už ho nebavil a rozhodl se dělat hry postaru a po svém – bez předběžného přístupu a bez mikrotransakcí.
Jeho prvním samotným projektem je Aethus – sci-fi survival, který se plnými doušky zaměřuje na příběh o rodině a zlých korporacích, které vytěžují z planety maximum. Z herního hlediska vás nechá prozkoumávat planetu, těžit suroviny s pomocí laseru svého přátelského dronu a budovat vlastní základnu.
Na té budete zpracovávat natěžené suroviny a vylepšovat s pomocí získaných materiálů jak svůj oblek, tak i dron, abyste se mohli dostat ještě dál a kutat hlouběji. Kromě toho se naučíte například pěstovat zeleninu či chovat ryby. Navíc nechybí modifikátory hratelnosti, takže si můžete nastavit klidně ležérní, případně brutální zážitek.
Steam – 490 korun
Pluto – Čarujte každým jednotlivým prstem svých rukou
Bizarní hra s bizarní vizuální prezentací si zaslouží i bizarní příběhovou premisu. V Pluto jste čaroděj odpykávající si za mřížemi trest za své zločiny, když tu náhle vám přijde pozvánka na narozeninovou oslavu od vaší neteře. Na nic nečekáte, rozrážíte mříže a vyrážíte na párty přes mrtvoly.
Ve skutečnosti hrajete za jednoho z osmi dostupných čarodějů, z nichž každý přistupuje ke zdejšímu originálnímu deckbuildingu trochu jinak. Sice si tu stavíte balíček, ale kouzla z karet reálně sesíláte svými prsty – co prst, to jiné možnosti. A samozřejmě tu jde o kombinování různých kouzel a prstů dohromady.
Jsme zároveň v žánru roguelike, kde vám jeden pokus dostat se na oslavu zabere zhruba hodinu. Hru Pluto, kterou stvořili jen dva vývojáři, si navíc můžete vyzkoušet v demoverzi.
Steam – 415 korun
Demo k dispozici
Crabmeat – Lovte kraby a se ulovit v experimentální hororové adventuře
Jakožto odsouzenec musíte během sedmi dní splnit svůj úkol, jinak budete i s celou rodinnou vyhoštění ze státu. Co je vaším úkolem? Lovit kraby v ledových vodách. Na své bárce tak začnete ráno naplněním klecí návnadou a jejich vhozením tu do klidných, tu rozbouřených vod plných ledových ker.
Po chvíli klec vytáhnete a v klikací minihře roztřídíte svůj úlovek – kraby si ponecháte, odpad včetně lidských těl putuje zpátky do moře. Počkat, lidských těl? Přesně tak, Crabmeat je hororová jednohubka na 2-3 hodiny, kde nakonec nejde tolik o rybaření (krabaření?).
V moři se ukrývají děsivější věci, včetně samotných krabů, kde ti velcí jako člověk mají pořádný hlad. Kromě havěti si při řízení lodi musíte dát pozor i na skály a vraky. A celé se to navíc dá hrát pouze na myši – přestože jde o hru z prvního pohledu, nikam nemusíte chodit, vše zvládnete klikáním.
Steam – 190 korun
Demo k dispozici
Piece by Piece – Logická plošinovka využívající principů skutečných puzzlů
Termínem puzzle se ve videohrách většinou myslí přítomnost logických hádanek. Tvůrci hry Piece by Piece to ale vzali doslova, když svou plošinovku vystavěli opravdu na skládání puzzle. Abyste prošli úrovní, musíte nejdříve sestavit skládačku.
Nejde ale o běžné skládání – jednotlivé dílky je potřeba různě otáčet, někdy i na jejich druhou stranu a poté, co jimi projdete postavou, je navíc můžete přendat jinam. Celkem na vás čeká 12 krabic puzzle rozdělených podle tématu i systémů, které dohromady obsahují 100 úrovní.
V pozdějších úrovních ale dojde i k mísení témat a tím i jednotlivých systémů pro maximální zavaření hlavy. Zkuste demo a třeba zjistíte, že i když neholdujete skutečné skládačce, tak její herní vytuněná alternativa vás má čím zabavit.
Steam – 315 korun
Demo k dispozici
Solateria – Krásná metroidvanie postavená na parírování
Fanoušci umělecky nádherných, herně náročných plošinovek se v dnešní době opravdu nemají špatně. Pokud už jste všechno z tohoto žánru dohráli, Solateria vám zabrání hladovět. Je krásná a smrtící, postavená na učení se útoků nepřátel a jejich mistrné odrážení, čímž se vám otevře tolik potřebná cesta k protiútoku.
Z bojů si odnášíte nejen cenné hráčské zkušenosti, ale i možnost si vylepšit svou postavu. Jednak si odemykáte nové schopnosti, ale předně vytváříte buildy díky nejrůznějším synergiím čtyř desítek součástek.
Různé kombinace vám umožní překonat překážky v prostředí a tím se dostat do dříve nedosažitelných míst v klasickém duchu metroidvanie. Můžete rovněž vyrábět, přetvářet i vařit, abyste pokořili všechny bossy a zachránili titulní zemi před zánikem.
Steam – 480 korun
Demo k dispozici.
Později i na Switchi.
Blossom: The Seed of Life – Udělejte z Marsu zelenou planetu
Podobně jako v případě hry Aethus i za hrou Blossom: The Seed of Life stojí jediný vývojář Thorin. Ten pro změnu chtěl udělat hru podle svých vzorů z dětství, které hráče nevodily za ručičku. Na to, jak zezelenat Rudou planetu, si tak musíte přijít sami.
Jste robůtek, který má za úkol teraformovat Mars pro lidi prchající ze Země. Takže se pustíte do sběru surovin a budování základny s nejrůznějšími výrobnami. Musíte zajistit výrobu energie a s pomocí kabelů ji dovést do všech staveb. Nesmíte zapomenout ani na sebe, protože bez šťávy tak akorát zreznete někde v poušti.
Postupně vytvoříte atmosféru, zajistíte vodu a s ní první život. Než se nadějete, planeta se začne zelenat, objeví se plodiny i zvířata. Krásná to idylka, jejíž koncept jste už mohli vidět ve skvělém Planet Crafter a tady vypadá ještě o kus líp.
Steam – 400 korun
Heart of the Machine – Prapodivný mix vizuální novely a tahové strategie
Heart of the Machine klame tělem. Je to tak zvláštní hra, že ji sami tvůrci nedokáží pořádně a srozumitelně popsat. Hovoří o 4X budovatelské strategii s RPG prvky, ale skutečnost je trochu jiná.
Jste umělá inteligence a velkoměsto je vaším hřištěm. A můžete si s ním udělat, co chcete. Pomáhat, ubližovat, rozrůstat se, ovládat, dělat ze sebe božstvo…
A docílíte toho jednak tahovými souboji, kde můžete odrážet nepřátelé či srovnávat celé mrakodrapy se zemí, a jednak v robustním vyprávění, kde vaše volby odemykají další cesty kupředu i nové možnosti výstavby vlastních budov a zakotvování se v lidských životech.
Zvláštní experiment, který se ale tvůrcům vydařil. Po opuštění předběžného přístupu se hra na Steamu chlubí více než 1600 recenzemi, z nichž 92 % je kladných.
Steam – 370 korun