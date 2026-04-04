Pod radarem: Budování nového Říma, kooperativní jízda s řetězem i sólo MOBA

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Screamer – Arkádové příběhové závody z dávných dob
Italské studio Milestone, které proslavily závodní série jako MotoGP, Ride, WRC či Hot Wheels Unleashed, si vzpomnělo na přes 20 let starou závodní sérii Screamer a rozhodlo se na ni navázat. Tehdy v devadesátkách šlo o jednu z prvních her studia, která se od něj dočkala dvou pokračování (a jednoho dalšího od jiného studia).
Aktuální pětka se pokouší celou sérii znovu nakopnout a činí tak docela odvážným způsobem. Podobně jako Need for Speed totiž vsadila na anime efekty, ale i příběh vyprávěný v typicky japonském stylu.
Budete závodit v nelicencovaných vozidlech ve velmi arkádovém duchu, kde je prostor jak pro nitro, tak i útoky a obranu. Jinými slovy, ne vždy jde jen o to dojet první, občas je potřeba vyloženě likvidovat soupeře. A činit tak můžete jak v singleplayeru, tak i online hře či sympaticky na jedné rozdělené obrazovce v gaučovém multiplayeru.
Steam – 1 470 korun
PlayStation 5, Xbox Series – 1 650 korun
Nova Roma – Vybudujte nový Řím, ale dejte si pozor na vodu…
Budovatelská strategie Nova Roma by klidně mohla být dalším dílem dávné série Caesar, ale i bez síly této licence jistě dokáže zaujmout to správné publikum. Publikum, které se pustí do výstavby nikoliv té slavné Římské říše, ale jejího následovníka. Řím jako takový totiž upadá a vy máte za úkol vybudovat nový.
Takže začínáte jako obvykle hezky na zelené louce a s pomocí hrstky obyvatel stavíte první domy. Než se nadějete, rozlehne se před vámi typicky římské město se stavbami z bílého kamene a červenými taškami, kde není nouze o nějaké ty kruhové arény, divadla, závodní dráhy a chrámy.
Tvůrci vsadili především na práci s vodou. Budujete přehrady a viadukty, aby bylo co pít a s čím pracovat. Nicméně neustále vám budou hrozit silné deště a s nimi spojené záplavy. Jo a taky hněv bohů, pokud je nebudete patřičně uctívat… Hra je zatím jen v předběžném přístupu, ale už tam si ji publikum vyloženě zamilovalo.
Steam – 735 korun
V předběžném přístupu na 12 měsíců
EverSiege: Untold Ages – MOBA pro sólisty a koop od tvůrců Vetřelců
Studio Tindalos Interactive překvapilo před třemi lety vynikající izometrickou akcí Aliens: Dark Descent z prostředí Vetřelců. Na pokračování – zdá se – jen tak nedojde, protože místo něj tvůrci vydali EverSiege: Untold Ages. A i tentokrát je o co stát.
EverSiege je realtimová strategie s roguelite prvky, která by se dala označit jako „nekompetitivní MOBA“. Jinými slovy zahrát si můžete buď sami, nebo v kooperaci až tří lidí online, a pokud jste někdy hráli například Dotu nebo LoLko, pak se tu budete cítit relativně jako doma.
Na jedné stráně tu máte tower defense část, kde budujete zdi a obranné věže, abyste uchránili svou část mapy před nekonečnými hordami. Ale stejně tak tu hrajete za hrdinu či hrdinku, které si vylepšujete, vedete s nimi armádu a dobýváte základny nepřátel, stejně jako prozkoumáváte dungeony kvůli lepšímu lootu.
Hra se nesetkala s takovým úspěchem jako Aliens: Dark Ages, ale i tak jde o solidní počin (a těžko říct, zda by nějaká silná popkulturní značka zajistila lepší prodeje, nebo jen sólo MOBA zas tolik lidí nezajímá…).
Steam – 490 korun
Demo k dispozici
Way of the Hunter 2 – Slovenský lovecký simulátor se vydává do Kanady se psem
Slovenský tým Nine Rocks Games navazuje na svůj velmi úspěšný lovecký simulátor Way of the Hunter z roku 2022 jeho pokračováním, které vykvete do krásy v předběžném přístupu. O tu krásu se tu starají technické vymoženosti Unreal Enginu 5, zatímco o lepší zážitek několik zajímavých novinek.
Stále jde o skutečnou simulaci lovu, která věrně zpracovává jak zvířata kanadské divočiny (losi, medvědi, bizoni, wapiti, králíci, krocani…), tak jejich stopování a používání vybavení skutečných značek. Vedle zbraní nechybí vábničky či vozidlo pro rychlejší přesuny.
Zásadní novinkou, tedy vedle nového prostředí, je váš věrný lovecký pes, který umí chytat stopu i samotnou zvěř. Stejně tak jistě rádi využijete možnosti postavit si stan, který umožňuje rychlé cestování třeba z výchozí chaty s trofejemi do aktuálního loviště. Už teď tvůrci slibují, že po vydání plné verze můžete počítat se spoustou dodatečného obsahu.
Steam – 735 korun
V předběžném přístupu na 6 měsíců
Chained Wheels – Dvě off-roadová vozidla spojená řetězem. Co by se jen mohlo stát?
Hry určené čistě kooperujícím dvojicím jsou poměrně vzácné, ale ne neobvyklé. Tedy až na jejich hratelnost, protože ta je vždy speciální... Září mezi nimi ty od studia Hazelight (It Takes Two, Split Fiction), ale existují i další. Dokonce takové, v nichž jsou obě hratelné postavy spojené řetězy (či nitkami, viď Unravel Two). Což platí i o Chained Wheels, jen těmi postavami jsou tentokrát teréňáky.
Každý z dvojice si tedy musí na svém PC za lidovou cenu koupit Chained Wheels, abyste si mohli zahrát spolu, tedy absence hraní na jedné obrazovce citelně zamrzí, ale stejně jako v případě série We Were Here to určitě nějak zvládnete.
No a pak už jen čelíte jedné překážce za druhou. Překonáváte propasti, vyhýbáte se tornádům, řešíte na fyzice založené pasti a hádanky – například společným řetězem shazujete mostek. A samozřejmě řešíte i to, jak prostě a jednoduše projet terénem, když jeden druhého ovlivňuje.
Někteří adepti si sice stěžují na problémy s připojením, ostatní jsou ale velmi spokojení a hru doporučují i na hraní s dětmi.
Steam – 120 korun
The Bus – Staňte se řidičem autobusu v Berlíně
Rok 2026 je zjevně rokem autobusových simulací. Letos se po dlouhé odmlce dočkáme pokračování Bus Simulatoru s číslovkou 27 od nového studia; dosavadní tvůrci série chystají novou značku Bus Bound; a tvůrci her jako Fernbus Simulator a Tourist Bus Simulator nyní vydali hru s nejprostším názvem: The Bus.
Jedná se o simulaci nejen řidiče autobusu, kde řešíte prodej lístků, dodržování jízdního řádu, hustou dopravu i počasí, ale dobrovolně můžete mít pod palcem i celý podnik – kupujete autobusy, najímáte zaměstnance, řešíte opravy a údržbu vozidel, hledáte zakázky.
Obojí se děje na mapě Berlína s 1:1 zpracovanými ulicemi a existujícími linkami. Nebudete zároveň řídit smyšlené autobusy, ale ty od značek Scania, Man a VDL. Dokonce i palubní počítač je licencovaný od firmy Atron. A aby toho nebylo málo, můžete jezdit i s přáteli v online kooperaci a spolehnout se na podporu modifikací od komunity.
Steam – 980 korun
PlayStation 5 – 949 korun
Xbox Series – 1 089 korun
Island Market Simulator – Není to jen další simulace obchodu s potravinami…
Simulací supermarketů je dnes celá řada a jen některé z nich dosahují slibovaných kvalit. Island Market Simulator možná nebude opěvován pro své simulační prvky, ale zato dokáže překvapit množstvím „nesouvisejícího“ obsahu.
Abyste rozuměli, v jádru jde o prodej, ale ten přichází až po farmaření. Pěstujete si tu vlastní plodiny a chováte dobytek, abyste produkty prodali obyvatelům ostrova. Vyrábíte i vlastní předměty k prodeji. Ale to je jen špička ledovce. Kromě toho tu například… bráníte ostrov před piráty s pomocí kanónů!
Nebo prozkoumáváte ostrov, kde nacházíte vzácné předměty k prodeji i zkrášlení svého domova. V místní nálevně můžete vydělávat na minihrách. Mlátíte zloděje. Automatizujete procesy s pomocí dělníků. Mění se tu počasí i roční období. Konají se tu události. Zlepšujete si jméno u frakcí. A dokonce můžete investovat a vydělávat na fluktuující ekonomice. No kdo by tohle čekal od hry nazvané Island Market Simulator?
Steam – 295 korun
V předběžném přístupu na 6 až 9 měsíců