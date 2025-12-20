Pod radarem: Bitvy plyšových medvídků, alchymistická automatizace a inkrementace o sto šest

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Dunjungle – Opičí plošinovka pro milovníky Dead Cells
Je to 2D, je to akční, je to plošinovka, smrt je novým začátkem a hrajete za opici. Co je to? No přece nová pecka na poli roguelite her zvaná jednoduše Dunjungle. V roli opice se snažíte proskákat procedurálně generovanými lokacemi a pokusit se u toho alespoň pět minut nezemřít.
Jedná se o velice rychlou akci, která dává vzpomenout třeba na brilantní Dead Cells. Smrt číhá na každém kroku a setkání je fatální – musíte celou hru začít od začátku. Ale nechybí tu samozřejmě meta progres. Natrvalo si odemknete zbraně, dozvíte se něco o zdejším světě a přidají se k vám zachránění společníci.
Hra láká na desítky zbraní, ještě více „podzbraní“, přes sto relikvií i 15 hratelných tříd, což všechno mění herní styl a vybízí k nekonečnému testování přístupů a kombinací. Že to zní vlastně až moc povědomě a nudně? Tak to vysvětlujte těm šesti stovkám recenzentů na Steamu, z nichž pouhá 4 procenta, tedy cca 30 lidí dalo palec dolů…
Steam – 238 korun
PlayStation 5, Switch – 480 korun
Xbox Series – 570 korun
Demo k dispozici
Outhold – Minimalismus, inkrementace a tower defense
Inkrementační hry berou indie scénu útokem, přestože Outhold na první pohled vůbec nevypadá jako zástupce tohoto žánru. Má totiž daleko blíž třeba ke Kingdom Rush a jiným nekomplikovaným tower defense hrám.
Minimalistická grafika připomínající Mini Metro/Mini Motorways v sobě ukrývá celkem deset úrovní, jejichž odehrání by vám mělo zabrat mezi čtyřmi a pěti hodinami. A do toho promlouvá právě inkrementace.
Úrovně nebudete automaticky vyhrávat, ale díky nasbíraným bodíkům si poodemykáte desítky vylepšení, které vám neustále umožňují posouvat se dál a dál. Hra vybízí k experimentování, kdy můžete zkusit vsadit na jednu neustále vylepšovanou věž či hledat synergie mezi různými střílnami. A protože můžete kdykoliv zdarma změnit odemčené upgrady, tak se testování rozličných strategií opravdu meze nekladou.
Steam – 145 korun
Demo k dispozici
Alchemy Factory – Automatizace výroby i prodeje lektvarů ve středověku
Hry jako Factorio, Satisfactory, Shapez a mnohé další mají nového vyzyvatele. Alchemy Factory je totiž další z dlouhé řady automatizačních her, které jsou plné materiálů, pásů a přístrojů, které z materiálů vytváří roztodivné výrobky.
V tomto případě si otevřete vlastní obchůdek, v němž se zaměříte na prodej „vlastnoručně“ namíchaných lektvarů, kouzelných přívěsků a dalších produktů hodných alchymisty. Ale ručně to opravdu dělat nechcete, takže se pustíte do výroby vlastní továrny.
A tady přichází ke slovu jedna kouzelná odlišnost od ostatních her. Jednotlivé výrobní linky se vám totiž vejdou na pracovní stůl. Dílčí výrobny jsou velké jako skříň od PC a mezi nimi běhající prkýnka na maličkých pásech jsou zkrátka strašně roztomilé.
Nad samotnou výrobou je tu pak i obchodní aspekt, kdy vyrobené předměty vystavujete ve svém obchodě a prodáváte je kolemjdoucím dobrodruhům, abyste dále mohli financovat rozvoj svého podnikání. Zatím jen v předběžném přístupu, ale už tam si milovníci automatizace opravdu přijdou na své.
Steam – 425 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.
Angeline Era – Retro akční adventura postavená na „strkání“ jako v sérii Ys
Dvoučlenné studio Analgesic Productions si libuje ve hrách inspirovaných historickými kousky. Jeho úspěšná série Anodyne se inspirovala ve starých Zeldách, zatímco aktuální novinka Angeline Era se zase hrdě hlásí k sérii Ys.
Je to totiž velmi vzácný zástupce systému „bumpslash“, tedy akčního souboje, v němž do nepřátel stačí strčit a tím jim zasadíte úder. Jenže když ti nepřátelé všelijak poskakují a zanechávají za sebou například bodáky, tak i takové pošťouchnutí je rázem nebezpečné.
Šťoucháním se ve hře řeší úplně vše – vrazíte do NPC, spustí se konverzace; vrazíte do truhly, získáte její obsah. Tak se děje v jednotlivých úrovních, do nichž se dostáváte relativně náhodně – jak putujete po světě a strkáte do věcí, tak rázem se z něčeho může stát vchod do útulnější úrovně plné nepřátel, pastí a puzzlů. A hráči jsou s tím náramně spokojení – hra má na Steamu rovných 100 % kladných recenzí!
Steam – 585 korun
Demo k dispozici.
A Game About Feeding A Black Hole – Opravdu je třeba rozvádět, o čem ta hra bude?
A ještě jedna hra plná inkrementace. Tentokrát budete ve velmi minimalistické grafice krmit černou díru. Nic víc, nic míň. V A Game About Feeding A Black Hole jednoduše klikáte na asteroidy kolem a ty se rozpadáním řítí do přitažlivé prázdnoty.
Průběžně si ale odemykáte desítky a desítky vylepšení, díky nimž asteroidy rozbíjíte snáz, rychleji, máte mnohem větší kurzor a tak podobně. Taková jednohubková blbina, která se ale hráčům trefila do noty.
Její autor Aarimous je navíc velmi otevřený ohledně své vývojářské kariéry, takže z jeho videa můžete zjistit, jak se pro něj po dvou předchozích hrách Hexagod a Chess Survivors jedná o opravdový průlom – hra jen za první den prodala 21 tisíc kusů a vydělala mu přes 80 tisíc dolarů, tedy 1,6 milionů korun. A to není vůbec špatné za pouhých 5 měsíců práce…
Steam – 170 korun
Demo k dispozici.
Sengodai – Další karetní roguelite, tentokrát i pro mobily
Sengodai je duelová karetní hra, v níž je ale vaším protivníkem pouze počítač. S tím se budete přetahovat o centrální území, které se snažíte vyčistit od zla v roli božstva s pomocí prapodivných bytostí z japonského folklóru. Svérázná vizuální stránka se hře tedy upřít nedá.
Z herního hlediska máte na své straně trojici karet s monstry Gokai, které obohacujete pomocí elementů tak, aby odpovídaly jednotlivým územím – pak je na ně můžete jednoduše vyslat a tím patřičný element z území vyčistit.
Gokai se tím unavují, takže musíte dobře rozmýšlet, kdy je jejich čas. Čistkou ale získáváte gemy, s jejichž pomocí aktivujete speciální schopnosti jednoho z pěti hratelných bohů. A jakmile celou oblast vyčistíte, uberete tím soupeři život. A jako ve správném deckbuildingu tu nechybí odemykání nových karet kouzel do vašeho balíčku. Hrajte na PC i mobilech s Androidem.
Bearly Brave – Karetní bitva plyšáků v hračkářství
A na závěr ještě jeden karetní roguelite deckbuilding, tentokrát plný plyšáků. V Bearly Brave hrajete za plyšového medvídka Tobyho, který byl uvržen do velice prazvláštního světa. Nacházíte se v hračkářství, kde si plyšáci své místo na polici musí zasloužit – bojováním v aréně.
Proto se vybavíte dostatečným množstvím srdíček (životů), do báglu si hodíte nejrůznější předměty válející se po zemi, které zvýší vaše šance na výhru a pak už jen taháte karty z ruky a uštědřujete tak svým sokům lekce.
Karty se dokáží řetězit a tvořit komba, při nichž životy nepřátel mizí jako pára nad hrncem. Odemykáte nové karty, schopnosti, předměty, nepřátele, bosse a prostě úplně vše, co má tahle hra v repertoáru a co na vás postupně hází v typicky roguelite střihu.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici.