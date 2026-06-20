Pod radarem: Alternativa pro Total War, elastická adventura a vesmírné MMO

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Tabletop Tavern – Roguelike Total War s nádechem stolního wargamingu v hospodě
Spojení Warhammeru a Total War bylo snad tím nejlogičtějším krokem v herní historii. Tabletop Tavern ale dokazuje, že na tomto poli je prostor ještě pro jednoho hráče, který na to jde chytře a jinak. V jádru to sice je velmi obdobná hra – tedy realtimová strategie, kde velíte mnoha jednotkám, využíváte terén ve svůj prospěch a snažíte se přinést lepší strategii a taktiku než váš soupeř, čímž docílíte vítězství.
Nicméně jsou tu dvě zásadní odlišnosti: žánr a téma. Tabletop Tavern je totiž roguelike, takže si tu volíte cestu vygenerovanou kampaní, kde vedle bitev přijdou ke slovu i události s volbami, a za vyhrané bitvy získáváte nejrůznější odměny vylepšující vaši armádu o nové jednotky a hrdiny.
Hrajete přitom za jednu z osmi velmi rozličných ras od všestranných lidí přes hbité elfy a odolné trpaslíky až po neochvějné Vikingy a obrovité orčí troly. Rasy se tak, v kombinaci s neočekávanými odměnami za bitvy, starají o velmi slušnou znovuhratelnost.
A pak je tu ještě roztomilé téma, kdy veškeré bitvy probíhají na stole ve středověké hospodě, tedy to má celé nádech onoho Warhammeru (či vaší jiné oblíbené stolní válečné hry). Kupříkladu vylepšování vaší armády a verbování jednotek probíhá u postav nacházejících se v taverně, díky čemuž máte skutečně pocit, jako byste si kupovali nové modely.
Jediný tvůrce hry má navíc ctnostnou filozofii – žádný předběžný přístup, žádná placená DLC. Místo toho jedna cena za celou hru a právě teď příslib minimálně tří updatů, které přinesou nové typy jednotek (i takové, které si zvolí komunita), možnost sesílat kouzla přímo hráčem, a dokonce multiplayerové bitvy. Tomu se říká vášeň!
Steam – 480 korun
Demo k dispozici.