Nový směr indie scény otevírá cestu k bezpečnému hazardu

Díky seriálu Pod radarem, který s téměř železnou pravidelností sepisuji týden co týden od konce loňského března, jsem si i po odchodu z Games.cz dokázal udržet slušný přehled o malých a nezávislých hrách, jejichž rozmanitost a originálnost mě asi nikdy nepřestane udivovat. Série k dnešku čítá přes 60 článků a téměř vždy upozorňuje na 7 nových indie her, což je dosud něco přes 420 titulů.
Mezi mé mnohé záliby se tedy řadí i sledování a následování trendů na této scéně, které jsou spojené s enormním a zpravidla nečekaným úspěchem jednoho titulu. Byly časy, kdy neexistovalo Slay the Spire a jakmile začalo existovat, zcela proměnilo trh a pobídlo davy dalších vývojářů k zaplavení trhu vlastními karetními pokusy.
Vznikly by bez Slay the Spire hry jako Monster Train, Inscryption či Balatro? Dost možná ne. Karetní hry frčí dodnes, tedy jiný trend je nevytlačil a v kurzu může být pestřejší škála her. Po karetkách to byli Vampire Survivors, bez jejichž debutu bychom dnes opět neměli další pecky jako Halls of Torment, Deep Rock Galactic: Survivor či Achilles: Survivors.
Oba žánry měly obrovský tah na branku díky své opojné návykovosti, která v každém případě pramení z roguelite podstaty věci. Z touhy absolvovat znovu a znovu další pokus pokořit hru. Z touhy odemykat obsah usnadňující docílení výroku předchozí věty. Z touhy takovou hru rozbít...
A nyní se na nezávislé scéně začíná prosazovat nový trend, který onu návykovost dostává na ještě závislejší úroveň. Řeč je o hazardu, který je daleko neškodnější než ten, který vám pravděpodobně přijde na mysl jako první.
Nemyslím teď tedy zlotřilé loot boxy, gača systémy ani jiný druh mikrotransakcí, na který si stěžoval třeba prapůvodní tvůrce DayZ Dean Hall ve spojitosti s Counter-Strike od Valve. Ani nemám na mysli situaci, kdy měly automatizované algoritmy Googlu problém poznat, že Balatro opravdu není hrou pro starší 18 let.
Mluvím o hazardních systémech, které pro hráče a jejich finanční, potažmo duševní zdraví nejsou (takřka) žádnou hrozbou. A shodou okolností se jeden z nich ukrývá právě v Balatru. Primární drogou této hry je vše, co jsem popsal o roguelite žánru výše, ale Balatro na rozdíl třeba od Slay the Spire přidalo takové malé koření ve formě pokerové sázky.