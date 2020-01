Nejčtenější články týdne: Nudné špičkové hry, Pán prstenů i Skyrim

Hodnocení počítačových her je velice subjektivní záležitost, ovšem když už nějaké hře 95 procent kritiků naděluje devítky a desítky, můžete se skoro vsadit, že to bude úžasný zážitek. Ale neplatí to vždy. Připravili jsme si pro vás seznam her, které jsou objektivně vynikající, všeobecně oblíbené a nám z nějakého důvodu moc nesedly. celý článek