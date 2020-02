Nejčtenější články týdne: GeForce Now, Zaklínač i nová česká hra

- Téma autor: Redakce Games.cz

Stadia na trh nevykročila pravou nohou a zdá se, že GeForce Now taktéž ne. Nová streamovací služba od Nvidie byla sice pěkně dlouho v betě, ale po vydání to není žádná revoluce. Ano, GeForce Now sice funguje, ale ideální to taky není. Kdo bude muset nakonec přijít a udělat ten „herní Netflix“ správně hned na první dobrou? Amazon? Facebook? Nebo to do té doby zvládne Google dostat tam, kde to mělo být hned od začátku?