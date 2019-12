Máte dohraný Gloomhaven? Jeho nový bratříček Frosthaven bude podobně obrovský

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Gloomhaven je deskovkovým fenoménem. Obrovská krabice narvaná obsahem na desítky hodin s cenovkou, do které by se vešlo několik jiných velkých her, prožívá úspěch po celém světě a díky Albi i u nás v České republice. A kooperativní RPG s perzistentní kampaní čítající stovku scénářů nezůstane jedináčkem. Autor právě představil jejího megalomanského nástupce Frosthaven.

Isaac Childres představil Gloomhaven světu poprvé už v roce 2015. Tehdejší kickstarterová kampaň byla sice úspěšná, ale jejích 5 000 podporovatelů světem neotřáslo. Jenže právě tito lidé poté začali šířit ponětí, o jak úžasný zážitek jde. Když tedy o pár let později proběhla kampaň druhého nákladu hry, sešlo se 40 tisíc podporovatelů a Isaac vybral 92 milionů korun na jeho realizaci.

Dnes má Gloomhaven mnoho jazykových mutací, na Steamu najdete jeho digitální adaptaci, vzniklo už první rozšíření Forgotten Circles (zatím není v češtině) a první jiná samostatná hra ze stejného světa Founders of Gloomhaven. Ale Isaac ani zdaleka neřekl své poslední slovo.

Oznámil druhou samostatnou hru Gloomhaven: Jaws of the Lion, která má být přístupnější verzí klasického Gloomhavenu. Co to znamená? Výběr jen ze čtyř (avšak nových) hrdinů, na které na jejich pouti čeká 16 nových typů monster, a to nejdůležitější, kampaň se smrskla na 25 scénářů a obejde se bez modulárního herního plánu. Veškerá dobrodružství prožijete přímo v knize scénářů stejně jako v případě Plyšové hlídky (recenze). Hra by měla vyjít ve třetím kvartálu příštího roku a tady jsou její první tři obrázky:

Ale aby se hardcore fanoušci Gloomhavenu nemuseli obávat, že na ně Isaac zanevřel, oznámil ještě Frosthaven – samostatně stojící hru rozměrů Gloomhavenu, která bude pravidlově asi dost podobná, ale odvypráví úplně nový příběh.

Sám Childres označuje Frosthaven za Gloomhaven 2.0, ve kterém je všeho opět strašně moc: 16 nových hrdinů, 25 nových nepřátel, stovka nových předmětů a rovněž stovka scénářů. Jak už název napovídá, podíváte se na mrazivý sever do malé titulní základny na míle vzdálené od hlavního města White Oak.

Hráči se pokusí zachránit Frosthaven před zkázou, přičemž budou čelit nepříznivému počasí a monstrům, které si snadno spletete s Yetim. Další informace vyplavou na světlo zítra v rámci amerického veletrhu PAX Unplugged, kde bude sám autor odpovídat na otázky zvědavců, přičemž to celé můžete sledovat na Twitchi od 16:00.

Frosthaven hned tak nevyjde. Teprve v březnu příštího roku půjde na Kickstarter. Isaac totiž chce, aby na jeho vývoji spolupracovala komunita jako v případě Gloomhavenu a zároveň by rád zjistil, jak moc velký bude o hru zájem, než ji pošle do tisku. Takže očekávat vydání v roce 2020 je asi moc optimistické. Třeba se to stihne, ale rok 2021 zní reálněji.