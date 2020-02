Legendy západu – videorecenze kovbojského sandboxu

- Deskové hry autor: Redakce Games.cz

To se takhle v saloonu sejdou hodný, zlý a… Nebo víte co, přenechme vtípky někomu, kdo je v nich vyložený mistr. Obávaný strážce videorecenzí Petr Vojtěch si povytáhl opasek s kolty, aby nebyl až tak proklatě nízko, a změřil si sandboxovou deskovku od hlavy až k patě. Rozsudek najdete v článku.

Legendy západu

2–6 hráčů | 120 minut | Od 14 let | česky

Legendy západu jsou ojedinělou deskovkou. Nejenže nevzniká moc her s tématem kovbojů, ale ještě menší skupinka se řadí do vzácného žánru sandboxu. Jaké to je, hrát si na kovboje, kutat zlato, hnát dobytek, hrát poker, vykrádat banky a okrádat bandity i strážce zákona? Pusťte si následujících 7 minut, abyste byli poučení zábavnou formou.

P.S.: Legendy západu byly také naším prvním GamesPlayem deskovky, který můžete zhlédnout zde.