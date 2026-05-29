Květnové recenze na Games.cz

29. 5. 2026 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz |

Pátý měsíc letošního roku završily hlavně tóny slavného agenta 007, i tak se ale jednalo o plodné období plné zajímavých her. Hlavně jsme se v hodnocení nedostali pod sedmičku, tak za nás jsou všechny květnové tituly nadmíru povedené. Ať už sáhnete po tahovce ze světa Warhammeru 40,000, animákové střílečce nebo sci-fi hororu, neuděláte chybu.

Mouse: P.I. For Hire – 8/10

„Mouse: P.I. for Hire nemá nejgeniálnější příběh ani není nejlepší střílečkou pod sluncem. Zvládá ale přetékat nápady. Jednotlivé úrovně jsou originální a prostředí se střídá jak na běžícím pásu. Svět, který v sobě kombinuje noir s šíleným animákem, je k pomilování, stejně jako soundtrack a nakřáplý dabing Troye Bakera. Kdyby byla dotažená i hratelnost, šlo by o korunovační klenot ve výstavní skříni stříleček. Takhle jde o místy maličko neobroušený diamant, který je i přesto jeden z nejhezčích, které jsem měl tu čest vidět,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

Forza Horizon 6 – 9/10

„Forza Horizon 6 po jízdní stránce nic nevymýšlí a je stále stejně zábavná jako její předchůdci. Nicméně Japonsko je o poznání lepším hřištěm s lepší kariérou i aktivitami, tentokrát navíc s možností stavět vlastní tratě, upravovat garáže, rozvážet jídlo a mnoho dalšího nového. Je krásná, je radost ji poslouchat i hrát. Jen škoda, že i tentokrát se na vás nová auta valí horem dolem a chybí tak pocit jakékoliv zásluhy. Přesto bych se nedivil, kdyby se právě šestka stala tou nejúspěšnější, nejhranější a nejtrvanlivější v sérii,“ chválí nejnovější závodní blockbuster Patrik Hajda.

The Dark Pictures: Directive 8020 – 7/10

„Directive 8020 patří k těm lepším dílům The Dark Pictures. Vesmírná paranoia a nedůvěra mezi členy posádky fungují skvěle, stejně jako většina důležitých rozhodnutí s citelnými následky. Supermassive ale zároveň podkopává vlastní přednosti repetitivním plížením a nevyrovnanými hereckými výkony, ale pořád to zvládá vyrovnat na solidní vesmírné béčko,“ soudí o dalším díle antologie The Dark Pictures Šárka Tmějová.

Diablo IV: Lord of Hatred – 8/10

„Nové rozšíření nepřináší jen epické završení příběhu, ale i dobře vybalancovaný a zábavný endgame, který Diablo IV potřebovalo jako sůl. Návrat horadrické kostky, nové typy předmětů a dvojice povedených tříd postav pak jen doplňují celkový dojem, že tohle je ta definitivní verze, na kterou jsme čekali. Mephisto si tak může potřást rukou s Baalem, protože se mu povedlo doplnit hru podobně kvalitně jako kdysi pánu destrukce,“ hodnotí nový přídavek slavného Diabla Michal Krupička.

Phonopolis – 9/10

„Amanití nevyčerpatelná studnice nápaditosti znovu dokazuje, že rukodělnost a hravost tu jsou stále s námi. Phonopolis brousí šablonu miloučké adventury, která je po okraj naplněná nápady a zabalená do působivého kartonu, což z ní ve spojení s ploškovou animací dělá jednu z nejkrásnějších her historie. Organický zážitek, znovu specificky jiný, stále však precizně plynulý. Krátký, zato intenzivní orwellovský boj, který dokazuje, že i manipulace může být dobrosrdečná zábava,“ užívá si novinku od Amanity Ondřej Partl.

Yoshi and the Mysterious Book – 8/10

„Zábavná logická plošinovka, která vám neztrhá mozkové závity ani vás neznudí trivialitou. Milá, nápaditá rodinná hra ze stáje Nintenda,“ říká v recenzi Aleš Smutný.

Warhammer 40,000: Mechanicus II – 7/10

„Warhammer 40,000: Mechanicus II je povedená tahová strategie s výborně napsaným příběhem, silnou atmosférou univerza a zábavným taktickým soubojovým systémem. Největší devizou jsou rozmanité jednotky, svižná hratelnost a rozdílné kampaně za Adeptus Mechanicus a Nekrony. Hru ale výrazně sráží repetitivní mise, malá variabilita map, zastaralé ukládání, přehnaná role náhody a technické nedostatky včetně slabého ozvučení či občasných bugů,“ míní o temnochmurné tahovce Jakub Malchárek.

Thick As Thieves – 7/10

„Thick as Thieves není extrémně hluboké, co se týče mechanismů ani příběhu. Má sympatický svět, dvě mapy, které jsou velice dobře nedesignované, a pár chytrých nápadů. Plížení a kradení funguje, jak má, a na pár hodin zabaví, obzvlášť v koopu. Chybí mu větší odvaha, lepší audio  i pestřejší překážky, ale jako komorní plíživá jednohubka za nízkou cenu obstojí překvapivě dobře,“ myslí si o kooperační heistovce Michal Krupička.

007: First Light – 8/10

„007: First Light je výborně napsaná a audiovizuálně strhující bondovka, která perfektně vystihuje atmosféru špionážních filmů a servíruje silný příběh plný akce, humoru i stylových momentů. IO Interactive skvěle zvládli mladého Jamese Bonda a vytvořili jednu z nejlepších herních adaptací slavné filmové postavy. Z herního hlediska ale nejde o revoluci – místo simulátoru špiona dostanete spíše silně skriptovanou akční arkádu,“ vysekává Bondovi poklonu Jakub Malchárek.

Mina the Hollower – 9/10

„I když jsem byl k Mině zpočátku trošku skeptický, vyklubal se z ní sebevědomý titul. Sází na nostalgii, ale vykřesává z nostalgické grafiky a designu spoustu neokoukaného. Předvádí svět, který je radost prozkoumávat a hledat jeho příběhy. Překonávání skákacích pasáží jde ruku v ruce se soubojovým systémem a hromadou více či méně skrytých vrstev, které do sebe zapadají a tvoří zábavnou hratelnost. S každým prostředím navíc přichází nové výzvy a hra tak zůstává svěží až do konce, ale i po něm. Navíc je díky možnosti modifikátorů přístupná vlastně každému,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

