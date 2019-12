Konec soutěže o deskovky This War of Mine a vyhodnocení ankety

Od minulého úterý jste se mohli zúčastnit naší soutěže o čtyři kousky výborné deskové hry This War of Mine. Jediné, co jste pro zařazení do slosování museli udělat, bylo odpovědět na pět anketních otázek, ve kterých jste rozhodovali, jak byste se zachovali v těžkých situacích inspirovaných událostmi deskovky a její počítačové předlohy. V článku zjistíte, jaké byly nejčastější odpovědi.

Ze všech zúčastněných, kterých rozhodně nebylo málo, jsme vylosovali čtyři výherce, kterým se ozveme na jimi uvedenou e-mailovou adresu a domluvíme se na předání výhry. Výhercům gratulujeme a vyzýváme je, aby si v následujících dnech kontrolovali emailové schránky (radši i spamy). A teď už k výsledkům ankety: 1) V našem úkrytu je zima a lidé se dělí o poslední zbytky jídla. Vyrážím proto do terénu s nadějí. Při návštěvě kostela zjišťuji, že kněz zde schraňuje zásobu konzerv pro své ovečky. Je vstřícný, ale jídla se vzdát nechce. Mám páčidlo a hlavu plnou různých scénářů. 49,2 % hlasujících by zradilo své kamarády a zabydlelo se v kostele

40,4 % hlasujících by radši trpělo, než aby ublížilo knězi

10,4 % hlasujících by zavraždilo kněze a kradlo jídlo 2) Jako už tolikrát mě bolestivý hlad vyhnal z převážně bezpečného úkrytu. Přátelé na mě spoléhají. Domy v blízkém okolí už jsou vybrakované, odvažuji se tedy zajít dál. Vstupuji do překvapivě slušně zařízeného domu. Zamířím k ledničce. Jackpot! V tu chvíli za mnou vrzne podlaha. Se zastaveným srdcem se otočím a spatřím pár kolem osmdesátky, vyděšenější než jsem já sám. 69,2 % hlasujících by starouškům sebralo jen polovinu jídla

15,7 % hlasujících by radši hladovělo, než okradlo staroušky

15,1 % hlasujících by s ohledem na stáří staroušků vzalo všechno jídlo 3) Je to zlý. Načal jsem poslední konzervu. Ve chvíli, kdy jsem si naložil misku fazolí, někdo zabušil na dveře. V dešti a roztrhaných šatech tam stálá vychrtlá dívenka s ještě hubenější kočkou. Nemluvila, jen natáhla ruku doufajíc, že dostane najíst. 45,9 % hlasujících by dívce darovalo své poslední jídlo

37,9 % hlasujících by vyměnilo fazole za kočku

16,2 % hlasujících by se s dívenkou nemazalo a poslalo ji pryč 4) Ponuré dny trávím se svou starou matkou, posledním blízkým člověkem, který na tom ale není vůbec dobře. Jediným světlým bodem je pro mě vědomí, že léky, které se mi podařilo sehnat od překupníka, jí v bolestech pomáhají. I poslední útěcha mysli však nemá dlouhého trvání: léky mi ukradli ozbrojení loupežníci. Naděje, že bych je od nich získal zpátky, je nulová. Bojuji se svým svědomím, ale nakonec vyzbrojen zahradnickými nůžkami a kladívkem na maso se vydávám do lékárny, kde mám v plánu medikamenty ukrást. Překonat zabedněné okno není snadné, ale ještě horší je, že při postupu narážím na druhého lupiče, který odnáší stejné léky a křičí, že je má pro svou nemocnou sestru. Je neozbrojen, ale v jeho očích vidím nebezpečné odhodlání. 56,5 % hlasujících by hledalo jiné léky, které by nemusely zabrat

35,2 % hlasujících by zneškodnilo nepřítele a ukořistilo léky

8,3 % hlasujících by nechalo umírat maminku v bolestech 5) Mám v kapse konzervu se studenými párky, které mi vystačí tak na jednu večeři, a potuluji se po nočním městě při hledání zásob, když tu najednou spatřím osamělého psa, vořecha, který by byl v dobách před válkou roztomilý. Teď na mě výhrůžně vrčí a žárlivě střeží čerstvě vypadající, ohromnou kýtu masa záhadně ležící na chodníku. Z té bych mohl žít alespoň týden! A já mám, kromě studených párků, v kapse ještě lovecký nůž. 66,6 % hlasujících by nabídlo psovi párky a pokusilo se ukrást kýtu nebo psa ochočit

17,2 % hlasujících by se otočilo a spokojilo s konzervou párků

