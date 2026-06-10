Jak Ubisoft stvořil, zneuctil a okradl vlastního prince: Příběh o korporátní aroganci a vykoupení
zdroj: Vlastní
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Jak Ubisoft stvořil, zneuctil a okradl vlastního prince: Příběh o korporátní aroganci a vykoupení

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10. 6. 2026 18:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová |

Vítejte v herním průmyslu, dámy a pánové. V nablýskaném světě, kde se na pódiích mezinárodních herních veletrhů tleská vizionářům, ale v zákulisí se s nimi zachází jako se starými hračkami, s nimiž si už nechcete hrát. Pokud bychom měli v novodobé historii videoher najít jeden exemplární případ toho, jak neúprosná korporátní mašinérie dokáže semlít a doslova vykopnout na ulici člověka, který firmě vydělal miliardy, nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na francouzský vydavatelský moloch Ubisoft a jeho vztah k muži, bez jehož génia by tahle firma dnes dost možná byla jen polozapomenutým distributorem průměrných skákaček.

Tento muž se jmenuje Patrice Désilets. Duchovní otec série Assassin's Creed, vizionář, který naučil herní hrdiny organicky skákat po střechách a vracet čas, a taky člověk, kterého Ubisoft během pár let dokázal sestřelit hned dvakrát. Vzhledem k tomu, že teď v červnu 2026 Désilets na Summer Game Festu konečně ukázal světu své vymodlené a kdysi ukradené dítko 1666: Amsterdam, je nejvyšší čas si tento neuvěřitelný příběh korporátní arogance zrekapitulovat a rozšířit o nové poznatky. A věřte mi, nebude to pěkné čtení. Ubisoft se totiž k jedné ze svých největších osobností zachoval způsobem, pro který je i výraz „hnůj“ pouhým eufemismem.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Jak Patrice Désilets vydělal Ubisoftu miliardy
  • Příběh vyhazovu, který dodnes patří k nejkontroverznějším momentům v historii herního průmyslu
  • Jak Ubisoft získal kontrolu nad jeho vysněnou hrou a proč ji nakonec musel vrátit
  • Kontroverze kolem 1666: Amsterdam a ironický závěr hollywoodského vývojářského příběhu

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Tagy:
Evropa středověk kočky amsterdam akční sci-fi historická parkour 3rd person Assassin's Creed (série) křižácké výpravy renesance čarodějnice Prince of Persia (série) assassins creed akční adventura
Hry:
Prince of Persia: The Sands of Time Assassin's Creed Assassin's Creed II Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Codename Hexe 1666: Amsterdam
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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