Jak si znovu užívat Pokémony?

Zkusíme si spolu vyplnit takový stručný dotazník: Je vám kolem třiceti a vyrůstali jste v nějaký moment ovlivněni šílenstvím kolem Pokémonů? Milovali jste hry s kapesními příšerkami, ale už vám nikdy nepřišly tak skvělé a zábavné jako v dětství? Pokud je aspoň na jednu otázku odpověď „ano“, pak je tento článek přesně pro vás!
I já jsem totiž na konci devadesátých let nemohl uniknout všudypřítomným kapesním příšerkám – sbíral jsme nálepky ze žvýkaček, koukal na seriál a někdy ve třetí třídě se dostal ke Game Boyi Colour a Pokémon Blue... v němčině! Vtipná historka, majitelem kapesní konzole se na dovolené stal můj mladší bratr. Ve společenské místnosti hotelu sytě žlutý Game Boy prostě „našel“. Nakolik šlo skutečně o čestný nález, který vítězoslavně přiznal až po návratu do Česka, nebo promyšlené chmatáctví čtyřletého kluka, se už zřejmě nikdy nedozvím.
Díky jeho štěstí (nebo šikovnosti) jsem objevil na svoji dobu neuvěřitelně propracované RPG, které jsem dohrál v různých podobách a s různou skvadrou Pokémonů nesčetněkrát. Později má dětská mysl, která si začínala formovat názory na hry, jasně rozpoznala, že Pokémoni jsou vlastně RPG, ve kterém ale nemáte dvě, tři, deset hratelných postav, ale rovnou 150!
Hrál jsem všechny hlavní Pokémon hry s výjimkou Scarlet & Violet. A svěřím se vám s tím, že se zhruba někdy od 6. generace, tedy X & Y, u nich ukrutně nudím.
Možná máte stejný problém jako já: Pokémoni vás kdysi bavili, nebo vás dokonce i lákají, ale když se k nim dostanete, seznáte, že v jádru to jsou pořád hry pro děti. To znamená, že pokud se zrovna nevěnujete kompetitivnímu hraní, je i přes komplexitu mechanismů dohrání příběhu až primitivně jednoduché. Navíc s pozdějšími generacemi vás hry čím dál více drží za ručičku a zbytečně plýtvají vaším časem ve snaze vyprávět story, která... která je zkrátka psaná pro děti.
Je ale hned několik způsobů, jak si hraní Pokémonů přizpůsobit různými výzvami. A rázem tak před sebou máte opět hluboké RPG, které vyžaduje přemýšlení, cílené levelování a strategii. A co je na tom nejlepší: fungují s jakoukoliv Pokémoní hrou! Výborně se hodí třeba k nedávno vydánému FireRed & LeafGreen na Switchi. Už jen proto, že hry skvěle odsýpají a nezahlcují vás zbytečně natahovanými dialogy.