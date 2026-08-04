Jak hodnotí ve světě Beast of Reincarnation?

Akční RPG od studia, které je známé především Pokémony, mělo odstartovat srpnovou herní smršť. Podle zahraničních recenzí ale Beast of Reincarnation tolik vody nerozvířilo. Na agregátu Metacritic si v době vzniku článku hra stojí se 73 body na PS5 a 72 na PC. Spousta recenzí skloňuje výbornou akční složku, ale zároveň haní celkovou kvalitu produkce, mdlý příběh, prázdný svět a repetitivní herní náplň. Pokud ale nemáte co hrát, určitě vám akčňárna od Game Freaku poslouží.
GamesRadar+ – 4,5/5
„Beast of Reincarnation je skvělé akční RPG s náročným, ale férovým soubojovým systémem a širokými možnostmi, jak si vytvořit build přesně podle vlastních představ. Možná překvapivě nabízí také hluboký a promyšlený příběh, který vás nenutí vše pochopit hned, ale důvěřuje vám, že si jeho významy objevíte sami. Ať je odteď studio Game Freak známé především jako tvůrci Beast of Reincarnation.“
Wccftech – 8,5/10
„Díky poutavému příběhu ve stylu NieR a Princezny Mononoke, solidnímu designu úrovní, který dokáže vytěžit maximum z lineárně pojatého světa, a hybridnímu soubojovému systému spojujícímu parírování ve stylu Sekira s tahovými mechanikami patří Beast of Reincarnation mezi nejzajímavější akční RPG roku. Přestože pomalejší začátek, technické nedostatky a další problémy mohou některé hráče odradit, fanoušci akčních her by si hru neměli nechat ujít.“
DualShockers – 8/10
„Beast of Reincarnation je fantastické akční RPG, které pomáhá studiu Game Freak definitivně vystoupit ze stínu série Pokémon. Propracovaný a dynamický soubojový systém nabízí nepřeberné množství schopností, díky nimž lze vytvářet dlouhé komba, užívat si intenzivní střety a zkrátka se skvěle bavit. Za skvělý nápad lze označit i systém příkazů, který do soubojů přidává další strategickou vrstvu a odlišuje hru od většiny konkurence v tomto žánru. Ne všichni bossové sice utkvějí v paměti, ale každý z nich nabízí napínavý tanec plný parírování, úskoků a hledání správného okamžiku k útoku.“
PC Games N – 8/10
„Navzdory pomalejšímu začátku nabízí Beast of Reincarnation hardcore postapokalyptický JRPG zážitek, zabalený do poutavě vyprávěného příběhu o vzpomínkách a propojení mezi postavami, který doprovází vynikající soundtrack a skvělý výtvarný design.“
PlayStation Lifestyle – 8/10
„Beast of Reincarnation si přímo říká o pokračování, ale už teď rozhodně stojí za zahrání. Díky řadě skvělých nápadů v oblasti pohybu i soubojového systému představuje výborný základ pro něco, co by v budoucnu mohlo vyrůst ve skutečně výjimečnou sérii. Je skvělé vidět, že se studio Game Freak odhodlalo k tak odvážnému kroku a zkusilo vytvořit něco nového, přestože mohlo bez větší námahy dál vydávat další hry ze série Pokémon. Doufejme, že v příštích letech dostaneme pokračování.“
PC Gamer – 73/100
„Beast of Reincarnation kombinuje zběsilou intenzitu soubojů na blízko s nádhernou, meditativní atmosférou a výsledkem je hra, která je zábavná, obdivuhodná, vizuálně působivá – a zároveň plná nedostatků.“
Destructoid – 7/10
„Povedená hra, která si rozhodně najde své publikum. Některé nedostatky může být těžké přehlédnout, ale celkový zážitek je zábavný. Beast of Reincarnation se snaží dělat příliš mnoho věcí najednou a, jak v podobných případech často bývá zvykem, ve většině z nich selhává. Fantastický soubojový systém a některé z mých nejoblíbenějších soubojů s bossy vůbec jsou zastíněny nevyrovnaným designem úrovní, kolísající obtížností a nedotaženým vyprávěním. Výsledkem je, že výlet studia Game Freak do žánru Soulslike působí stejně nakaženě jako jeho hlavní hrdinka, přesto se zde stále nachází mnoho věcí, které si hráči mohou užít.“
Insider Gaming – 7/10
„Beast of Reincarnation je povedené a vizuálně působivé postapokalyptické akční RPG, kterému však k naplnění potenciálu chybí doladit příliš mnoho nedostatků. Ty by měly vyřešit až aktualizace po vydání, aby se dostala na úroveň, které by mohla – a možná i měla – dosáhnout.“
The Sixth Axis – 7/10
„Beast of Recincarnation je dokonalá sedmičková hjra. Přináší množství systémů, nápadů a zajímavých designových rozhodnutí, která jsou jen krůček od toho, aby do sebe dokonale zapadly. Přestože hru provází technické nedostatky, drobná neohrabanost i problémy s výkonem, nijak zásadně nekazí radost z objevování světa, který studio Game Freak vytvořilo. Ať už je stín série Pokémon jakkoli dlouhý, rád bych v budoucnu viděl více her, jako je Beast of Reincarnation, které dostanou šanci zazářit.“
The Guardian – 3/5
„Game Freak zprostředkovává postapokalyptickou realitu, která odráží naše vlastní opakující se cykly úpadku, s poměrně výraznou mírou vodění za ručičku.“
Eurogamer – 3/5
„Game Freak si ve velké míře vypůjčuje z největších hitů tohoto žánru. A přestože je výsledek chaotický a poněkud nejasný, zachraňují ho strhující souboje, skvěle zpracovaný pohyb světem a překvapivé množství emocí a duše.“
VGC – 3/5
„Souboje působí hutně a uspokojivě a v samotném jádru hry se ukrývá opravdové srdce. Příběh a především budování světa sice mohou občas působit nedotaženě, ale vztah mezi Emmou a malým ansámblem postav vás udrží u hraní. Rozhodně nejde o nejlepší akční hru roku 2026, ale je to titul, který si zaslouží, aby jeho nápady byly v plné míře rozvinuty v pokračování.“
Dexerto – 3/5
„Beast of Reincarnation kombinuje parírování ve stylu Sekira, akční prvky inspirované Clair Obscur a hutné, soulsike souboje s bossy. Akční složka působí zábavně a odměňuje hráče za jeho zvládnutí. Nejde sice o hru, která by překonávala své vzory, ale dokáže si vybudovat vlastní identitu a stát se svébytnou bestií.“
Game Informer – 6/10
„Všechno vás neustále žene vpřed k dalšímu souboji a nutí vás postupovat dál ve snaze zakrýt doslovné i metaforické trhliny jednotlivých oblastí. Naštěstí je právě nadcházející střet tou nejlepší částí Beast of Reincarnation – díky uspokojivému soubojovému systému plnému experimentování a napínavých momentů zábavy. Kdyby se tak jen zbytek výpravy studia Game Freak do světa akčních her dokázal této kvalitě vyrovnat...“
IGN – 6/10
„Beast of Reincarnation nabízí zajímavé apokalyptické prostředí, mimořádně zapamatovatelného vlčího společníka a akční koncept plný soubojů s monstry, který působí okamžitě atraktivně. Zpracování však častěji zaostává za slibnými nápady, než aby je dokázalo naplno využít. Příběh je nevýrazným vyprávěním plným klišé, které jiné hry v tomto žánru zvládají lépe. Souboje rychle omrzí kvůli nedostatku rozmanitosti nepřátel a předvídatelným vzorcům jejich útoků. Ani souboje s bossy nakonec nepřinášejí očekávaný zážitek, přestože samotní bossové vypadají zatraceně působivě. Přesto se v Beast of Reincarnation stále nachází mnoho věcí, které stojí za pochvalu – především samotný děsivý vlk, který je ve skutečnosti přesně tak úžasný, jak na první pohled vypadá. K tomu se přidávají některé zapamatovatelné lokace k prozkoumání a občas i zajímavá stvoření k poražení. Jenže tyto rozkvetlé květiny může být mezi všudypřítomným plevelem někdy opravdu těžké zahlédnout.“
GameSpot – 6/10
„Ambiciózní hra, která toho na sebe často bere až příliš mnoho. Nedostatek kvalit sráží její všestranný soubojový systém a nevýrazné herecké výkony. Únavné dialogy dusí její příběh a nezajímavé oblasti stahují dolů jinak povedený výtvarný směr. To však neznamená, že Beast of Reincarnation je úplný propadák. Souboje i přes výhrady působí a vypadají skvěle ve chvílích, kdy řetězíte komba a odrážíte zuřivé útoky nepřátel. Až na samotné filmové sekvence nepůsobilo mých 25 hodin dobrodružství jako utrpení – naopak jsem měl chuť dál vylepšovat schopnosti Emmy a Kooa, abych dokázal porazit silnější protivníky. Jenže všechno, co tento základní herní cyklus obklopuje, selhává. Navzdory lákavé kombinaci kvalitních inspirací Beast of Reincarnation nedokáže dosáhnout stejných výšin jako hry, kterými se inspirovala.“
Game Rant – 5/10
„Samotný svět možná není nijak zvlášť zajímavý, ale souboje a průzkum v Beast of Reincarnation jsou natolik zábavné, že vydat se mimo hlavní cestu rozhodně stojí za to. I po dohrání příběhu a zhlédnutí závěrečných titulků jsem se ke hře vracel, abych zlikvidoval několik robotů, našel nové meče a prozkoumal oblasti, které mi při prvním průchodu unikly. Základní hratelnost je solidní, i přes problémy s ovládáním, a právě během těchto vedlejších aktivit jsem dokázal spatřit vizi, kterou Beast of Reincarnation mělo naplnit, i to, čím vším mohlo být. Je škoda, že samotné provedení této vize za očekáváními zaostává.“