Hraním deskovky podle Divinity: Original Sin II ovlivníte příběh jejích pokračování

PlayStation 4 Windows Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Lariani sice odložili očekávané pokračování Divinity: Fallen Heroes ve prospěch Baldur’s Gate 3, ale pokud se vážně potřebujete co nejdřív vrátit do světa značky Divinity a nelpíte na digitálu, měla by do roka vzniknout stolní hra podle Divinity: Original Sin II, která právě teď slušně boduje na Kickstarteru.

Divinity Original Sin: The Board Game 1–4 hráči | Od 14 let | 60+ minut | anglicky, hodně textu Stolní Divinity je kooperativní hra maximálně pro čtyři hráče, kteří se v rolích známých, ale i nových postav vydají do Rivellonu, kde společně prožijí mnohá dobrodružství. Stovky karet reprezentují rovněž známé i neznámé lokace země, do kterých jednotliví hrdinové putují a řeší v nich úkoly a bojují s nepřáteli. Samozřejmostí je sbírání lootu, díky kterému se dostanete k novým zbraním a dalším předmětům a nechybí ani karty schopností. A nebyl byl to Original Sin, kdyby se v průběhu soubojů neobjevily elementy. Jeden hráč polije obludu vodou, druhý ji snáz zmrazí nebo uvrhne do elektrického šoku. Ale platí to i obráceně na hrdiny. A kdyby se náhodou někdo obával, tak milovníci plastu, tedy krásných figurek, si rovněž přijdou na své (ale nejde o přehnané orgie). Nicméně k největší přednosti deskovky se teprve dostávám. Divinity Original Sin: The Board Game totiž naskakuje na aktuální vlnu silně příběhových her s prvky Legacy. Znamená to, že během hraní listujete knihou a čtete úryvky příběhu, na které vás odkazují jiné herní komponenty. Nejde tu ale jen o získání povědomí o tom, proč se vlastně touláte světem a zabíjíte vše, co vám přijde pod nohy. V příbězích vás totiž čekají těžká rozhodnutí, na jejichž základě se pozmění další vyprávění. Někoho zabijete, někoho zachráníte a později se vaše volby projeví. Ale Divinity zachází s tímto dnes už častým mechanismem ještě dál. Až se prokoušete celou kampaní k jednomu z mnoha konců a odhalíte tak pouhou čtvrtinu hry, která se neničí a je tedy v pohodě znovuhratelná, můžete svůj průběh hry, konkrétně své volby, zaznamenat na arch s jednorázovým kódem, který následně předáte studiu Lynnvander, které všechny tyto příspěvky od hráčů dá dohromady a na jejich základě vytvoří příběh dalších produktů navazujících na základní deskovku. Když se tedy většina hráčů rozhodne zachránit obchodníka, může se stát, že v rozšíření z něj bude velmi vážená osoba, která se vám za tehdejší pomoc odvděčí. V opačném případě vás pak čeká úplně jiná konverzace/odměna/postih. Je to zajímavý, odvážný nápad a jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat v praxi. Jedinou ihned zjevnou nevýhodou Divinity Original Sin: The Board Game je její cena. Hra je od včerejška na Kickstarteru a za tak krátkou dobu vybrala téměř 400 tisíc dolarů (víc než dvojnásobek požadované částky). Odemkla se tedy spousta dodatečného obsah a nedá se vyloženě říct, že by toho ve hře bylo málo (850 karet, 270 žetonů, desky, pytlíky, kniha příběhů, figurky…). Nicméně základní krabice vás bez poštovného vyjde v přepočtu na 2 800 korun, s poštovným jste tedy někde za třemi tisíci, což je na hru, která se zjevně vejde na menší kuchyňský stůl a na stole nevypadá, že by pocházela z obří krabice, docela dost. Když navíc chcete upgrade bossů na figurky, lepší pytlíky, kovové mince a pár příběhů navíc, připravte si dvojnásobek. Hra by měla vyjít v říjnu příštího roku, tedy těsně před konáním veletrhu SPIEL v Essenu. Běžná praktika spousty vydavatelů. Mohlo by vás zajímat Soutěžíme o deskovky This War of Mine. Jak byste se v těžkých situacích zachovali vy?

Thanos vs. Darth Vader vs. Voldemort: Souboj tří podobných deskovek ze tří různých univerz

Deskovka Fallout Shelter: Ukažte ostatním, kdo je tady pánem

BoardGame Club #18: S Oskarem o Essen SPIEL 2019 + vánoční soutěž

Deskovka Titans – bitva evropských mocností ve fantasy 17. století