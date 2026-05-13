Hradby jako Konstantinopol, města pro dvacet lidí. Co vidí architekt v Oblivionu?

Mám to jako jednu z nejsilnějších herních vzpomínek: Útěk z vězení Imperial City, atentát na Císaře, ploužení se zatuchlými stokami s osudovým údělem na bedrech. Pak se ozve zavrzání mříží výpustě, načítací obrazovka a The Elder Scrolls IV: Oblivion rozevřel náruč dechberoucího otevřeného světa.
Nádherně zelené lesy se vlní v letním vánku, na ostrůvku za zátokou se tyčí břečťanem obležené elfí ruiny Vilverin, od třpytivé vodní hladiny se odráží rozkvetlé luční kvítí. Oblivion vnímám jako jeden vůbec z prvních světů, který vám dával pocit, že jste „skutečně tam“. Tehdy naprosto revoluční grafiku (ty lesy!) podtrhoval klasický bethesdí přístup k hratelnosti, kdy jste většinou po tutoriálové lokaci vzali čáru přesně opačným směrem, než vás vedl hlavní příběh a nechali se jen tak unášet větry dobrodružství.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered pak ukázal mnohé: Jednak zastaralost systému i designu, ale pořád dokázal do zkrášleného Cyrodiilu skvěle přenést. Obzvlášť pokud odmítnete sundat nostalgické brýle. Jak si ale design světa stojí ve skutečnosti a pod bedlivým okem odborníka? Dává smysl, nebo jde o halabala naskládané vesnice a ruiny do nějakého náhodného terénu?
Sedl jsem si proto s architektem a grafikem Janem Havlíčkem z vizualizačního studia Janoušek & Havlíček, abychom imperiální provincii podrobili kritickému zkoumání. Co je vlastně při návrhu uvěřitelného světa důležité, aby působil autenticky a pobízel k objevování? Mohla města ve fantasy světě takto vzniknout a dávají z architektonického hlediska logiku? A hlavně, daří se to Oblivionu?
Design úrovní je taky architektura
Hned na začátku mě Havlíček, sám aktivní hráč, který u Oblivionu strávil možná i stovky hodin, upozorňuje na důležitou věc: „Musíme to brát spíše jako myšlenkový experiment než nějakou přehnanou kritiku. Na prvním místě je pořád hra samotná, její mechanismy, hratelnost, ani pro mne není architektura to první, co mě u hry drží. Někdy je to jednoduché podrbání dopaminového centra, jindy příběh, který člověka táhne dál, případně kombinace obojího,“ vysvětluje a dodává, že grafika, hudba, ovládání, animace, chování NPC nebo právě prostředí jsou až podpůrné vrstvy.
Jenže právě tyto sekundární vrstvy rozhodují o tom, proč dvě hry s podobnými mechanismy nepůsobí stejně. A proč se nám některé vryjí pod kůži hlouběji než jiné. Jinými slovy: architektura - ztvárnění míst a prostorů - většinou neprodá hru sama o sobě, ale zásadně může rozhodnout, jestli svět přijmeme jako místo, které skutečně žije a mohlo by žít bez nás, nebo jde jen o Potěmkinovu vesnici.
Když se pak řekne architektura ve hrách, je lákavé představit si, jak designéři přemýšlejí, jestli použitý krov v chaloupce dává z konstrukčního hlediska smysl nebo jestli se v Londýně z dob Assassin’s Creed Syndicate skutečně používaly takové okenice, jaké nám hra prodává. Havlíček ale rozlišuje dvě roviny. První je zjevná: jak hra překlápí reálnou architekturu do svého světa. Jak moc město připomíná autentické město, jestli kostel vypadá jako kostel a podobně.
Druhá rovina je méně nápadná, ale možná ještě důležitější. Designéři úrovní nebo prostředí podle něj dělají v principu architektonickou práci. Nesledují stejný cíl jako projektanti skutečného domu, protože nenavrhují prostor pro bydlení, neřídí se normami, statikou a každodenním provozem. Navrhují ale prostor pro hráče a hráčky, který taky musí mít určité zákonitosti, aby na člověka působil dle záměru. Stejně jako stavby a prostranství ve městech má i úroveň ve hře danou funkci i atmosféru a ovlivňuje například pohyb, tempo akce, dokáže vyvolat nervozitu, pracuje s orientací a očekáváním.
„Úzká chodba plná lékárniček před arénou je malé bezpečné místo na vydechnutí a přípravou na těžký souboj. Pohled na Citadelu v jinak povědomé východoevropské zástavbě v Half-Life 2 působí jako něco zlověstného, cizího. To všechno jsou architektonická rozhodnutí. Ještě nevíte, co přesně vás čeká, ale prostor už vám něco říká. Tady se nadechni. Tady se boj. Tady se těš. Tady je něco nebezpečného,“ popisuje architekt.
„Dobrá herní architektura tedy nemusí být realistická v akademickém smyslu. Musí být čitelná, funkční a sugestivní. Musí nás vést, ale nesmí působit jako šipka nakreslená na zemi. Musí zvát do koutů, zákoutí a uliček, v nichž očekáváme drobný příběh, truhlu, nepovinnou scénu nebo jen pocit, že autor myslel i na místo, kterým většina lidí proběhne bez zastavení,“ říká Havlíček.
Největší faul pak nevzniká ve chvíli, kdy někde nedává smysl konstrukční ukotvení střechy, to běžnému hernímu zážitku většinou neublíží. Horší je, když prostor působí hluše. Když se město tváří jako živé, ale při bližším pohledu je to jen kulisa, která příliš očividně čeká na vaši návštěvu.
Problém potěmkinovské vesnice
U starších RPG to známe důvěrně. Několik domů, pár NPC, která stojí na místě nebo se pohybují po primitivní trase, obchodník čekající věčně za pultem, město postavené spíš jako obslužný uzel úkolů než jako sídlo. Modernější otevřené světy se snaží působit živěji – NPC mají denní režimy, obyvatelé někam chodí, někde spí, s něčím pracují. Ale architektura jim musí jít naproti. Nestačí dát na prázdné náměstí pět chodících postav, kašnu a doufat, že se z něj stane město.
Havlíček zdůrazňuje, že urbanismus je pro uvěřitelnost často důležitější než jednotlivé konstrukční detaily. Kde město stojí? Proč stojí právě tam? Kam proudí lidé, zboží a voda? Co je uvnitř hradeb a co zůstalo za nimi? Kde jsou pole, stáje, koželužny, sklady, mlýny, chudé přístavby a vrstvy pozdějšího růstu?
Velká část kritiky se stáčí k tomu, kde města v Cyrodiilu leží a co z toho hra vyvozuje.
V žádném případě to neznamená, že každá středověkem inspirovaná hra potřebuje simulovat středověké hospodářství, ale podvědomě i tyto aspekty u virtuálních světů vnímáme. I když jdeme jenom za ukazatelem questu a nasáváme okolí.
Největší praktický problém herních světů je měřítko. Skutečné město s tisíci obyvatel by ve hře znamenalo stovky domů, ohromné množství ulic a spoustu prostoru, který by většina lidí nepotřebovala, potažmo ani vůbec nenavštívila. Pro některé typy her to smysl má — opět můžeme vzpomenout Assassin’s Creed – ale v otevřeném světě, kde má mít každý dům potenciálně interiér, postavy a úkoly, se zaklínání realistickým měřítkem rychle může proměnit v noční můru a plýtvání zdroji na absolutně nepodstatný prvek, který málokdo docení a zábavě vlastně nic nepřináší.
Oblivion je krásný příklad téhle nutné dohody mezi uvěřitelností a hratelností. Jeho města mají naznačovat středověkem inspirovaný svět. Mají hradby, brány, kostely, měšťanské domy, hrady a radnice. Zároveň jsou ale malá. Někdy až komicky. Pak se podíváte, jak je pár domků obehnáno hradbou jak od Konstantinopole a rázem tu máme první faul o uvěřitelnosti herního světa.
Jasně, v případě čtvrtého dílu fantasy RPG série od Bethesdy jde o tehdejší technický limit: Hradba uzavírá město jako oddělený načítací prostor. V době vydání hry šlo o pochopitelné řešení, které funguje lépe než třeba neviditelná stěna. Navíc standardizované opevnění napříč provincií nemusí být úplně nesmyslné ani z hlediska autenticity. Silná centrální moc si klidně může říct, že významná sídla říše budou obehnána podobně, stejně jako může všude prosazovat reprezentativní chrámy a symboly své autority, ostatně jak bylo ve středověku běžné.