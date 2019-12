God of War – videorecenze deskové adaptace jedné z nejlepších her dekády

God of War je rozhodně jednou z her, na které budeme ještě hodně dlouho vzpomínat. Čtvrtý díl série se ubral úplně jiným směrem, pořádně zvážněl, z Krata udělal postaršího nařachaného tatínka a řeckou mytologii vyměnil za severskou. Riskantní tah se nakonec ukázal jako výborný nápad a díky obrovskému úspěchu hry tu máme její stolní adaptaci God of War: Karetní hra.